美軍東太平洋緝毒 2毒販喪命

美國軍方5日表示，近期對東太平洋上一艘疑似販毒船隻發動攻擊，美軍擊斃2名毒販。自華盛頓去年9月展開海上緝毒行動以來，已造成至少128人死亡。

美國南方司令部在X發文，「這艘船隻沿著東太平洋走私路線航行，並從事販毒活動」。根據發文公布的影片，船隻在爆炸前正在航行中；這次行動造成2人死亡，但美軍無人傷亡。

這次緝毒行動是自美國抓捕委內瑞拉前總統馬杜洛(Nicolás Maduro)後，第二次針對緝毒船隻發動攻擊。川普政府於去年9月初開始鎖定疑似走私船，強調美國確實在與「毒品恐怖分子」作戰。