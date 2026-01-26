美軍林肯號航艦打擊群進駐中東 伊朗嗆敢來就打

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國中央司令部(Central Command)26日證實，1艘美國航空母艦及支援艦艇組成的打擊群已抵達中東，擴大美國總統川普保護美軍，或可能對伊朗採取軍事行動的能力。德黑蘭則警告，若美方發動攻擊，伊朗已準備好進行反擊。中央司令部透過社群平台X證實，「林肯號」(USS Abraham Lincoln)航艦及數艘飛彈驅逐艦，已進入中央司令部管轄的中東地區，「目前部署在中東，以促進區域安全與穩定」。川普22日表示，美國已調派1支「龐大的艦隊」前往中東，「以備不時之需」。林肯號打擊群本月稍早從亞太地區調遣，當時正值伊朗鎮壓境內抗議活動，導致德黑蘭與華府緊張局勢升溫。川普曾多次威脅，若伊朗繼續殺害抗議者，美國將會介入，但全國性的示威活動此後似已消退。川普表示，他獲悉殺戮情況正在減少，並相信目前沒有處決囚犯的計畫。林肯號進駐中東，將可大幅提升美軍在該地區的火力投射能力。美軍過去曾在緊張局勢加劇時向中東增兵，這些行動通常屬於防禦性質。然而，美軍去年在6月打擊伊朗核計畫之前，曾進行大規模集結。除了航艦與軍艦外，五角大廈也正向中東移防戰機與防空系統。美軍上週宣布，將在該地區進行演習，以「展現部署、分散及維持空中戰力的能力」。伊朗外交部26日警告，將對任何侵略行動做出「全面且令人後悔的回應」。外交部發言人巴格赫里(Esmaeil Baghaei)表示，伊朗「對自身能力充滿信心」。他針對林肯號打擊群表示：「這類戰艦的到來，不會影響伊朗保衛伊朗民族的決心與嚴肅態度。」美軍的迪哈夫拉空軍基地(Al Dhafra Air Base)位於阿拉伯聯合大公國首都阿布達比以南，一直是美國空軍支援打擊「伊斯蘭國」(Islamic State)關鍵任務，及該地區偵察部署的重要樞紐。不過，阿聯26日表示，不會允許其領空、領土或領海被用於任何針對伊朗的敵對軍事行動。

【看原文連結】

更多自由時報報導

海鯤號展開首次潛航測試 力拚6月交艦

海鯤號完成淺水潛航前置測試 邁向潛航新里程

美國正式退出WHO 川普政府霸氣曝理由：世衛假裝台灣不存在！

Bolt-M單兵攻擊無人機曝光！比彈簧刀更狠 傳已送烏前線測試

