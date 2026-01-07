美軍查扣2艘委內瑞拉相關油輪 跨北大西洋與加勒比海

美國軍方今天(7日)表示，美軍已在北大西洋扣押一艘懸掛俄羅斯旗幟的油輪，結束多週追蹤行動。另一艘受美國制裁、與委內瑞拉有關的油輪也在加勒比海成功查扣。

負責該地區的美國歐洲司令部在社群平台X發文指出，這艘掛俄羅斯旗幟的油輪因涉嫌違反美國制裁而被扣押，行動由國土安全部與美軍協同進行。這艘油輪先前曾在加勒比海接近委內瑞拉時躲避登船檢查，後在北大西洋靠近冰島水域被美方攔截。

同日，美國南方司令部也宣布，在加勒比海查扣一艘無國籍、受制裁的油輪M/T Sophia。該船在國際海域內進行非法活動，查扣過程並無發生衝突。