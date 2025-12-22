美軍機在台海遭共艦驅趕 美回應：有航行自由權

中共機艦持續頻繁擾台，17日一整天至18日清晨，國防部偵獲40架次共機、8艘共艦侵擾，而軍事粉專紀錄下，18日凌晨1時許，有艘在恆春外海逗留的共艦，試圖廣播驅離附近的美國軍機，但美軍回擊，在台海有航行自由權利。

共艦廣播，「美國軍機，這裡是中國海軍軍艦，你正接近中國台灣24海里，通報你的意圖。」

美軍機廣播，「中國軍艦，我是美國軍機，正在國際空域執行合法軍事行動。」

而日前國防部公開，中共第三艘航母福建號穿越台海的監控照，部長顧立雄當時表示，預判福建號要回上海造船廠進行缺改。

然而香港南華早報與新加坡聯合早報，採用社群媒體上流傳的衛星影像指出，福建號與遼寧號航母正同框靠泊在青島軍港，推估共軍近期可能在黃海展開雙航艦編隊演練。

國防院國家安全研究所研究員沈明室表示，「如果說是遼寧號跟福建號演習的話，他勢必要跨出第一島鏈，針對日本警告的意味會更強。」

學者認為，若共軍執行雙航艦演練，是否穿越第一島鏈、進入西太平洋是觀察重點，尤其在中日關係急凍下，相關行動劍指日本意味濃厚。不過日本防衛大臣小泉進次郎直言，不認為首相高市早苗須撤回關於台海議題的發言。

日本防衛大臣小泉進次郎19日指出，「這並非是有撤回的困難，而是我認為沒有撤回的必要。」

同時和高市早苗關係密切的自民黨代理幹事長萩生田光一率團訪台，會見賴總統，雙方都強調，期盼台日關係繼續深化。

總統賴清德表示，「相信未來日本將對台海及印太區域的和平穩定做出更多的貢獻，我衷心期盼，台灣和日本持續深化合作，共同努力實現，自由開放的印度太平洋的願景。」

萩生田光一指出，「台灣對日本來說是共享基本價值，擁有密切經濟關係與人員往來的，極為重要的夥伴也是珍貴的朋友，現在的日台關係被認為是史上最好的，未來如果能有更多交流機會，日台關係也會因此更加緊密。」

由於日本國會會期結束，包括參議員瀧波宏文，以及曾任法務大臣的眾議員鈴木馨祐也都分別組團來訪，接下來日本朝野會有近30位國會議員陸續訪台。