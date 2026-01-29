美軍機撞黑鷹67死！駕駛艙畫面曝光 機師根本來不及閃

美國國家運輸安全委員會27日公布華盛頓雷根國家機場空難調查結果，並首度釋出駕駛艙視角模擬畫面，重現這起發生於去年1月29日的重大空難。事故造成美國航空子公司PSA航空5342號班機上64名乘客機組員，以及黑鷹直升機上3名飛官喪命，總計67人罹難，成為美國近25年來最嚴重的商業航空事故。

根據調查報告，多項系統性問題共同導致悲劇發生。首先是直升機航線設計不良，黑鷹直升機飛行高度超出正常範圍78英尺。其次，陸軍關閉了能清楚顯示直升機位置的自動相關監視廣播系統。模擬動畫呈現副駕駛利利所在右側座位視野，調查人員表示，儘管飛機由機長坎波斯負責操控，但利利的位置其實更容易看見直升機。

然而畫面中大片灰色遮蔽區顯示駕駛艙結構阻擋視線，加上華盛頓特區地面強光干擾，使得飛行員要避開碰撞極為困難。調查發現客機為對準跑道而左轉，正好與從右側接近的直升機形成碰撞軌跡，但駕駛艙錄音證實機師未收到任何安全警示。

聯邦航空總署代理營運長富勒去年8月作證時坦承，塔台未適當警告客機注意空域中的直升機。此外，直升機高度表數值出現重大誤差，可能使機上飛官誤以為飛行高度低於實際位置。委員會委員英曼在聽證會上向到場罹難者家屬致意，播放模擬動畫時有許多人哭著被護送離場。

空難發生後，聯邦航空總署已修改規定，禁止直升機與客機共用雷根機場上空。運輸安全委員會上周將這項改變定為永久措施，聽證會結束後也將提出更多建議，包括永久限制直升機在此空域飛行，以防止類似悲劇再度發生。

