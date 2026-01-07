美軍欲登船扣押油輪 俄羅斯派出潛艦護航

▲一艘正在穿越冰島周邊海域的老舊油輪成為全球矚目焦點，美軍聲稱該船違反制裁規定擬登船扣押，但該船懸掛俄羅斯國旗，俄軍也為此派出潛艦護航。（圖／路透）

[NOWnews今日新聞] 一艘正在穿越冰島周邊海域的老舊油輪成為全球矚目焦點，外媒披露美軍聲稱此油輪曾參與受制裁的委內瑞拉石油出口，違反規定，準備登船扣押。不過，該油輪如今掛上俄羅斯國旗，俄羅斯海軍已部署一艘潛艦和其他艦艇進行護航，美軍是否會不惜與俄軍發生摩擦也要強硬展開行動，引發關注。

根據《BBC》報導，這艘老舊油輪原本名叫「貝拉1號」（Bella 1），去年就被美方指控違反制裁規定，雖然目前並未裝載原油，但仍遭到美國海岸防衛隊追擊，打算登船執行扣押。貝拉1號日前在逃跑途中，將船名改為「馬里內拉號」（Marinera），並把註冊國轉為俄羅斯，掛上俄羅斯國旗，想藉此避開美方攔截。

廣告 廣告

美方官員透露，俄羅斯已派出一艘潛水艇和其他海軍艦艇護送該油輪。目前該油輪位在冰島附近水域，持續朝向北方航行。

俄羅斯外交部表示，「我們的船隻在北大西洋國際水域航行，懸掛俄羅斯國旗，完全遵守國際海事法規範」。俄羅斯外交部稱「出於我們不清楚的原因」，美國和北約對這艘油輪投注了「不成比例的關注」。俄羅斯外交部強調，「期望那些經常宣稱致力於在公海擁有航行自由的西方國家，能夠自己帶頭遵守這一原則」。

目前不清楚美方是否會繼續採取行動，據悉之前已有另外3艘被美方制裁的油輪透過懸掛俄羅斯國旗來試圖規避美方攔截，但有專家認為，即使可能與俄羅斯發生外交摩擦，美方的執法決心並不會受到改變。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

川普再控馬杜洛抄襲招牌舞步！自曝跳舞遭到梅蘭妮亞嫌棄

委內瑞拉上繳5000萬桶石油！川普嗨喊：所得由我監管

川普抓馬杜洛後再出重手！宣布石油禁運 委內瑞拉出口全面癱瘓