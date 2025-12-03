美軍殲滅運毒船倖存者引爭議 美防長以「戰爭迷霧」辯護

美國國防部長赫格塞斯(Pete Hegseth)2日表示，他即時觀看美國9月對一艘疑似運毒船的攻擊，但沒有看到水中有倖存者，也沒看到在他所謂的「戰爭迷霧」中執行的第二次致命攻擊。

赫格塞斯在與美國總統川普(Donald Trump)一同出席的內閣會議上，為這項後續攻擊辯護。這起事件已經引發國會兩黨的關切，以及對政府軍事行動合法性的擔憂。

赫格塞斯的發言，是他對9月2日攻擊事件最詳盡的解釋，當時美軍炸毀了第一艘被美國指控為運毒船的船隻，這是川普為了遏制毒品從拉丁美洲流入，以及向委內瑞拉施壓的行動之一。

廣告 廣告

華盛頓郵報報導，監督這項行動的指揮官依照赫格塞斯殺死所有人的指示，下令發動第二次攻擊，擊斃在水中抓著船隻結構的2名倖存者，這也使得赫格塞斯面臨嚴厲的檢視。

赫格塞斯在白宮坐在川普旁邊，他表示他當天觀看了第一次攻擊，隨後參加了其他會議。

赫格塞斯表示：「我即時觀看了第一次攻擊」，「在戰爭部，我們有很多事情要做，因此我沒有待很久…我續繼前往下一場會議。」

赫格塞斯說，幾個小時後，他得知布萊德利海軍上將下令發動第二次攻擊。

赫格塞斯指出：「布萊德利上將做出了正確的決定，最終擊沉了船隻，消除了威脅。」

2名美國官員告訴路透社，赫格塞斯下令對運毒船發動致命攻擊，包含這起事件的船隻，這是川普政府把疑似販毒分子等同意恐怖份子的廣泛行動之一，許多法律專家都對這個做法表示反對。

然而，這些官員沒有證實赫格塞斯參與了當天第二次攻擊的決策。這些官員表示，這項行動的決策權已經交給了負責執行這項任務的特種作戰司令部(Special Operations Command)負責人布萊德利。白宮1日表示，布萊德利獲得授權執行第二次攻擊，赫格塞斯重申了這一點。

赫格塞斯表示：「我們支持他。」

被問到是否在第一次攻擊後看到倖存者，赫格塞斯否認。「我個人沒有看到倖存者」，「但是那個東西著火了…這就是所謂的戰爭迷霧。」

川普30日在空軍一號上告訴記者，他不希望發生第二次攻擊，但在2日基本上表示支持，並指出他不知道有第二次攻擊。(編輯:王志心)