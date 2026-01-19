美軍毆3歲男童拎起問「玩夠沒？」 暴力行全遭鄰居監視器拍下

泰晤士毆打3歲男童，涉傷害兒童罪遭關押。（示意圖，photo-ac）

美國德州韋科市一名29歲現役軍人涉嫌重毆、拎起一名3歲男童，並問：「你玩夠了沒？」整個過程遭住戶的門鈴監視器拍下並在網路瘋傳，警方獲報後介入調查，男子隨後也自首，男童送醫後檢查後已出院，男子因涉嫌傷害兒童罪，目前被關押於監獄尚未獲釋，軍方也發聲明譴責其行為。

據《KWTX》報導，男子泰晤士（Paul Thames）日前在公寓大樓內對一名3歲男童施暴，多次以拳頭毆打其身體，並在男童哭喊時一把將他舉起，並抓住臉部怒問：「你玩夠了嗎？」整個過程恰好被住戶門口的門鈴監視器拍下，相關畫面於16日在社群瘋傳。

警方於當天下午5時20分接獲通報後介入調查，泰晤士當晚深夜向警方自首，警方表示，男童被送醫檢查，經評估後已出院，泰晤士因涉嫌傷害兒童罪，被關押於監獄中，保釋金為20萬美元（約新台幣631萬元），目前尚未獲釋。

案發後，泰晤士的身分曝光，他為美國陸軍第1騎兵師中士，軍方發聲明譴責，強調其行為不代表美軍價值觀；至於泰晤士與男童的關係，目前還不清楚。

