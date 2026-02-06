美軍沖繩安裝新氣象感測器 支援友軍戰訓

記者丘學陞／綜合報導

美國空軍第18聯隊1月底在位於沖繩群島無人島的「威士忌-174」（Whiskey-174）聯合訓練靶場上，安裝新型氣象感測器，將提供精確與大範圍氣象預報數據，提升美軍與盟邦戰備演訓與部署任務效能。

第18聯隊下轄的第18作戰支援中隊氣象飛行隊，1月下旬搭乘第33搜救中隊HH-60W「快樂綠巨人2式」戰鬥搜救直升機，前進「威士忌-174」靶場，安裝新氣象感測器，並展示新系統可在數分鐘內完成安裝的簡便彈性。

第18聯隊表示，新氣象感測器體積比舊系統大幅縮小，僅需數分鐘即可完成安裝，採購成本也僅需原先的幾分之一，且具備更優異的結構穩定性，可有效應對西太平洋常見的颱風或強降雨，提供穩定氣象參數。

第18作戰支援中隊氣象飛行隊的任務範圍，涵蓋沖繩嘉手納基地、日本海至南海等區域，可提供友軍機隊、民航班機即時氣象資訊，還可追蹤颱風動態，是確保友軍行動順利、維繫西太平洋美軍部署能量的幕後功臣。

美軍在沖繩離島部署新型氣象感測器，確保數據更精確穩定。圖為嘉手納基地氣象感測器。（取自DVIDS網站）

第33搜救中隊出動HH-60W，支援新氣象感測器架設作業。（取自DVIDS網站）