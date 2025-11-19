美軍沖繩測試「任務大師」 驗證UGV多元任務彈性
記者賴名倫／綜合報導
軍聞網站「Defence Blog」18日報導，駐日美陸戰隊10月下旬在沖繩史瓦布營區，測試萊茵金屬集團研發的「任務大師」（Mission Master）無人地面載具（UGV），驗證多元任務彈性，並探索印太遠征作戰需求。
低噪音、高機動性 順利跨越複雜地形
這項由第3陸戰師第4陸戰團擔綱的測試，想定離島防衛作戰情境，並由萊茵金屬美國分公司提供的「任務大師」，安裝貨盤支架、醫療擔架等設備，模擬執行野戰後勤補給、傷患後送任務。而「任務大師」也順利跨越海灘與礁岩崎嶇地形，前往指定任務地點，並展現優越的機動性與低噪音特性，可顯著降低遭敵方偵測風險。
報導說，這項測試是陸戰探索未來印太遠征作戰需求的改革構想之一，未來可望逐步導入自主載具，提升小型步兵單位作戰能量，並擔負高危險性戰場偵察任務，在降低官兵生命風險與任務負擔同時，持續確保美軍戰場優勢。
「任務大師」採用8×8構型與低輪廓外型設計，配備「路徑」自主套件（Path A-kit），可精確導航並辨識地形障礙，並具備1噸級酬載能量與時速40公里越野能力；其模組化設計可視用戶需求，安裝感測器套件、運載彈藥、零附件與補給，執行「最後一哩」的最前線運補任務，亦能搭載傷患撤離戰場，具備多元彈性。
美陸戰隊日前在沖繩地區測試「任務大師」無人地面載具，驗證戰場多元任務效能。（取自DVIDS網站）
