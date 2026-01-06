美軍活捉馬杜洛讓北京徹夜難眠？揭秘重創中共的「三重威懾與三重打擊」

國際中心／唐家興報導

美軍活捉馬杜洛的閃電行動震驚全球，這場在委內瑞拉首都加拉加斯發動的突襲，不僅讓獨裁者馬杜洛夫婦淪為階下囚，更對遠在千里之外的中共造成了前所未有的三重威懾和三重打擊。當全世界目睹美軍如何在幾小時內「如入無人之境」完成逮捕，這場行動已超越了單純的區域衝突，演變成一場針對全球威權體系的實力展演。

【閃電行動：中共代表團剛走，美軍就到了】

這場行動的時機點極其諷刺。就在馬杜洛被捕前夕，中共代表團才剛與其結束數小時的會面，高調重申對其政權的力挺。然而，話音剛落，美軍便以迅雷不及掩耳之勢將人押往紐約受審。整個過程幾乎不見委國軍隊反抗，這種「斬首式」的跨境行動，讓外界看清了美國強大的情報與軍事實力。

【三重威懾：敲山震虎，台海局勢生變？】

評論員王赫在媒體撰文指出，這次行動對中共形成了極強的心理衝擊：

1. 夥伴關係瓦解：昔日的「全天候戰略夥伴」一夕崩塌，中共在拉丁美洲最強硬的據點被連根拔起。

2. 區域效應擴散：拉美國家將重新審視與北京的關係，中共多年的經營恐面臨多米諾骨牌式的崩潰。

3. 直指台海 警告意味濃厚：這對台海局勢釋放了極其嚴厲的警告。川普政府重返白宮後，從轟炸伊朗核設施到活捉馬杜洛，無不展現其「說到做到」的強硬風格，讓中共在台海問題上不得不重新掂量。

【三重打擊：銀彈與權力的雙重崩盤】

除了軍事威懾，評論員周曉輝分析，中共還正面臨實質性的損失：

1.百億美金歸零：中國在委國投下的百億美元欠款與建設，隨著政權更迭恐將化為泡影。

2.生存恐懼蔓延：美軍完美的「斬首」範例，讓中共高層不得不擔心，若持續對抗美國，是否會步上馬杜洛後塵。

3.內部民意反撲：消息傳回中國境內，海內外民眾拍手稱快，這種「民心向背」的壓力讓極力維穩的中共感到如履薄冰。

【結局：從哈瓦那到北京的集體戰慄】

華府諮詢機構Pangaea Policy創辦人海恩斯認為，這標誌著美國正式開始削弱中共在拉美的影響力。從哈瓦那到北京，獨裁者們正感受著前所未有的寒意。馬杜洛的命運像是一面鏡子，照出了逆歷史潮流而行者的最終歸宿，也讓全球意識到：當美方展現真正的意志時，任何威權堡壘都顯得脆弱不堪。

