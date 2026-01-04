美軍活捉馬杜洛「中網嗨翻」！狂暗示川普：大活接不接

國際中心／楊佩怡報導

美國總統川普在台灣時間3日下令對委內瑞拉發動空襲，並成功逮捕總統馬杜洛及其夫人，並將兩人遣送美國接受審判，消息一出引發國際關注。消息傳到中國，就有網友在相關影片下留言嗨喊：「老特，有個大活接不接！」，疑似在暗示川普對習近平出手，該留言瞬間累積1.2萬讚，引起關注。





美軍在週六（3日）凌晨對委內瑞拉發動突襲，成功逮捕委馬杜洛夫婦並押返美國，畫面中可見馬杜洛被戴上手銬。。（圖／翻攝自Ｘ＠Rapid Response 47）

美軍在當地時間週六（3日）凌晨對委內瑞拉發動突襲，成功「逮捕」委國總統馬杜洛夫婦並押返美國，該消息讓委國的民眾們上街遊行、歡聲慶祝。YouTube 頻道「誤人子弟」在系列影片中分析，隨著川普對伊朗領袖哈米尼下通牒及馬杜洛遭逮，接連削弱了兩位與北京關係匪淺的國際盟友。

不少中國網友得知馬杜洛遭美國逮捕的消息後，認不住嗨喊「有個大活接不接」。（圖／翻攝自YouTube@「誤人子弟」）

YTR「誤人子弟」觀察到，這引發中國網友在社群平台上的熱烈討論，甚至有人以暗語「有個大活接不接」留言，獲得超過 1.2 萬名網友按讚支持，就有網友回應稱「這活接了，要是成功了，絕對超越華盛頓」、「如果老特這大活幹成功了，一定名留青史」，只不過後續該熱門評論遭到刪除。儘管該評論消失，但從網友留言來看，顯然在影射希望川普對中國領導層採取更直接的行動。

川普親自PO出馬杜洛（上圖）上銬、矇眼，準備被送往紐約的畫面。（圖／翻攝自Truth Social）

旅義華僑作家李穎也在X平台「李老師不是你老師」中，陸續發布有關馬杜洛被捕的消息，許多海外中國網友也嗨喊「川普：我喜歡習近平」、「獨裁總統，習近平坐不住了」、「近乎夫妻也很喜歡，快來抓吧」、「紀念堂瑟瑟發抖」、「那一天，北京城的空氣中飄揚著臘肉的味道」、「阿川順道來趟北京吧」。





原文出處：美軍活捉馬杜洛押紐約拘留！「中國網友嗨翻」狂暗示川普：有個大活接不接

