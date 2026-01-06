美軍活逮委內瑞拉總統馬杜洛 外交部：持續關注中

美軍3日清晨突襲委內瑞拉總統馬杜洛，將其逮捕並押送至美國接受審判，引發國際熱議。對此，外交部今（6）日表示，基於保僑護僑立場持續關注事態發展，並期盼委內瑞拉能順利和平過渡至民主政體。

外交部發言人蕭光偉今天例行記者會上重申，將密切關注委內瑞拉當前國內外政經情勢，包括委國獨裁政權在國際毒品販運中扮演的角色，以及威權統治所造成的人道危機。外交部指出，這些情況長期以來已對當地及區域穩定造成嚴重衝擊。

外交部強調，基於保僑護僑的基本立場，將持續關注委國相關情事的發展，以隨時掌握最新動態並適時因應。我國期盼委內瑞拉能順利和平過渡到民主政體，並促進雙邊關係的發展。外交部也表示，台灣將持續與包括美國在內的全球理念相近友盟合作，為區域及全球的安全穩定與繁榮共同努力。

美軍此次直接突襲逮人的行動，引發許多國家擔憂。美國總統川普表示，美國將接管委內瑞拉，直到完成安全的權力移交為止。目前委國政權暫由副總統羅德里格斯就任代理，表面上看似配合，但仍重申譴責美方，要求釋放馬杜洛。

