美軍派「薩爾沃號」打撈船進入南海！試圖打撈2架墜機

美國海軍T-ARS 52「薩爾沃號」保障級救援打撈船在南海執行支援打撈任務。 圖：翻攝自國平視野

20 日，美國海軍第七艦隊發言人科默（Matthew Comer）表示，由軍事海運司令部運營的「保障級救援打撈船 T-ARS 52 薩爾沃號」，目前正執行支援打撈任務。不過，科默未透露該船的精確位置，也未說明兩架墜入南海的美軍艦載機是否已定位或回收時間表。

船舶追蹤網站顯示，「薩爾沃號」最近一次定位在 11 月 9 日，位於菲律賓巴拉望島以東的南海，但目前的具體位置仍不明。有防務觀察人士指出，該船可能正前往事發海域，也可能已抵達南海某處執行打撈任務。

據戰區軍事網站 11 月 21 日報導，科默在 11 月 14 日的電子郵件中表示，美國海軍已動員部隊，核查事故現場並準備回收墜海的兩架艦載機。事故發生於 10 月 26 日：從「尼米茲號」航空母艦起飛執行訓練任務的 MH-60R「海鷹」直升機，以及掛載 AIM-9X 導彈與油箱的 F/A-18F「超級大黃蜂」雙座戰鬥機，相隔半小時墜入南海。美國總統川普指出，事故可能因「劣質燃油」所致，並否認有人為破壞。

美國海軍「尼米茲號」（USS Nimitz， CVN-68）航空母艦。 圖：翻攝「X」@jacksonhinklle

「薩爾沃號」長 77.7 公尺、寬 15.2 公尺，滿載排水量 3335 噸，配備甲板起重機、滾輪、液壓牽引裝置、切割焊接設備及載人潛水系統等，能執行海上救援、打撈、滅火及遠洋拖航等任務，其 40 噸後部吊臂足以將 F/A-18F 與 MH-60R 從海底吊起，但前提是先精準鎖定艦載機位置，潛水員需搭乘高壓氧艙下海固定吊索。

外界認為，美軍急於派遣「薩爾沃號」打撈墜海艦載機，主要是擔心敏感軍事裝備落入他國手中。F/A-18F 裝有 AN/APG-79 雷達、電子戰套件、通信與資料共享系統等核心部件；MH-60R 直升機則是美軍海上搜潛、攻潛的重要「獵手」，其傳感器及通信設備對競爭對手具高度價值。

「薩爾沃號」能否成功在南海海域定位並打撈 MH-60R 與 F/A-18F，仍待觀察。美軍打撈行動進展，成為國際防務關注的焦點。

