美軍測試「火蟻」反戰車無人車 具蜂群與自主索敵能力

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國陸軍最新公開的野戰測試顯示，一款名為「火蟻」(FireAnt)的新型反戰車地面無人車(UGV)，近期已在德州布萊恩(Bryan)的創新試驗場完成關鍵評估。據軍事媒體《Army Recognition》報導，這項測試重點在於驗證多輛協同運作的無人地面載具，如何在複雜地形中自主定位、追蹤並打擊敵方裝甲車輛。

由美國機器人新創公司「 Swarmbotics AI」 開發的「火蟻」 專為高風險前線行動設計，重量低於90公斤，長度約1公尺，體積小巧，可由雙人小組搬運或透過無人機空投。該載具採用混合電力驅動的履帶底盤，具備優異的地形適應力及極低的熱訊號特徵。

廣告 廣告

在武裝配置上，「火蟻」 設有模組化酬載艙，支援多種反裝甲武器，包括遊蕩彈藥(loitering munitions)、爆炸成形穿透彈(EFP)，以及類似美軍 M72 LAW 的輕型無後座力砲系統。報導指出，其武裝配置特別針對裝甲車輛的側面與後方進行優化，以提升穿透效果。

「火蟻」的核心技術在於其「蜂群能力」。透過安全觸控介面，單一操作員可指揮6至8輛「火蟻」 組成的編隊。這些載具利用去中心化的網狀網絡(mesh network)進行點對點通訊，能協調間距、火網與接戰優先順序。

此外，該系統整合了紅外線、光電與雷射測距儀等多頻譜感測器，並透過神經處理單元執行電腦視覺演算法，能即時對威脅進行分類。針對高強度衝突環境，「火蟻」還亦配備慣性導航系統，確保在 GPS 訊號受干擾時仍能精確定位。

報導分析，「火蟻」 預計量產成本低於5萬美元(約新台幣157萬元)，提供了一種運用協同智能機器以數量壓制敵方裝甲的新作戰模式。這與五角大廈推動的「複製者計畫」(Replicator initiative)目標一致，即利用大量生產、智慧且「可消耗」(attritable)的無人平台來充實戰力。

Swarmbotics AI 證實，預計將於2026年初進行更多野戰評估，包括整合實彈射擊與跨域無人機協同作業測試。

【看原文連結】

更多自由時報報導

睽違147天！ 海鯤號可望明天出海測試

不需等2027！ 美海軍首長立軍令：全艦隊「27分鐘」內即刻接戰

海鯤號今晨浮航出海 奮進魔鬼魚打頭陣 可望今明兩天連續海試

買可打500公里的PrSM有譜？ 1.25兆特別預算納「遠程精準打擊飛彈」

