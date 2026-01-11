美軍為爭預算兵推總失敗？ 林中斌曝：美國政策有「表」跟「裡」

有人質疑美國多次兵推亞太地區的「美中之戰」都落敗，用意是為了爭取軍事預算。另《紐約時報》日前引述美國戰爭部「優勢簡報」（Overmatch Brief）示警，美國在新型態戰爭準備遠不及大陸，因為多次兵推結果一樣。對此，前國防副部長林中斌解析，有太多證據顯示，那不是要爭取預算的說法，因為美國政策有「表」跟「裡」！

前國防部副部長林中斌。（翻攝自林中斌臉書）

林中斌7日接受烏凌翔的YouTube頻道節目專訪《論政天下》時表示，美國戰爭部（原國防部）主管戰略的次長柯伯吉（Elbridge A. Colby），2021年出版《拒止戰略》一書中曾寫道，美軍希望在亞太地區有絕對優勢是不可能的。

對於有人認為美國為爭取軍事預算而兵推亞太地區的「美中之戰」都落敗的說法，林中斌解析，有可能，但有太多太多證據顯示，那不是要爭取預算的說法，因為美國政策有「表」跟「裡」，「表」就是美國國會和國務院於2025年12月2日提出的「台灣保證實施法案」，支持台美官員交流、鼓勵台灣參加國際組織。「裡」就是2025年12月4日提出的「國家安全戰略報告」，採取柯伯吉的看法，要「和中」。

林中斌指出，美國民主共和兩黨對於中國大陸的態度都有改變，就是「保持平衡」，表示未來不論美國哪一個黨當政，美國對中政策都是以「平衡」為主，而不是你死我活。柯伯吉即主張，台灣不是不重要，但不是美國的生存利益，希望保持台海和平。

林中斌表示，2025年10月美國蓋洛普民調，各國人民是否覺得自己國家安全？結果中國大陸排名第3，第1名是新加坡，台灣第17名，美國第61名！

他還舉例，有朋友帶著天然獨的女兒去雲南，最後竟很愛去中國大陸，這就是對岸的軟實力。

大學4年攻讀地質學、早年留學美國也曾拿到地質學碩士的林中斌說，美國說稀土3到5年可以趕過去，但其實沒這麼容易，稀土要開採、提煉，中國大陸的精度已經達到99.999%，美國追不上，所以很多專家說需要10到12年！

柯伯吉就任美國防部（現為戰爭部）次長後主張，台灣要把軍費提高到GDP的10%。川普當選後，他批評台灣的政策，認為台灣本身國防經費不夠，還要用棍子捅龍的眼睛。他主張，歐洲和中東都不重要，亞洲第一，亞洲裡面中國大陸第一，美中互動則以經濟第一；柯伯吉還認為，美中關係是勢力均衡、是和平的，而不是把中國大陸打下去。

