美軍無人偵察機現身伊朗外海! 瞄準哈梅內伊 以媒熱議「委內瑞拉模式」

傳聞伊朗是川普下一個目標，伊朗全國進入緊張，圖為伊朗民眾焚毀伊朗精神領袖哈梅內伊照片。 圖：翻攝自@Wangwenhaha0518

[Newtalk新聞] 多個社群平台帳號近日密集發布與中東局勢相關的訊息，內容涵蓋美軍偵察行動、以色列軍事討論，以及伊朗國內動盪情勢，引發外界對區域安全局勢升溫的關注。

X 平台帳號 War Radar 指出，根據公開航班追蹤資料，近日在伊朗外海活動。該型無人機主要用於海上與戰略偵察，相關貼文將此行動解讀為美方對伊朗周邊情勢的即時監控，但未提及任務目的或是否與其他軍事行動直接相關。

美國海軍一架 MQ-4C Triton 高空長航時偵察無人機。 圖：翻攝自@War_Radar2

同一帳號另引述以色列媒體報導稱，在美國近期於委內瑞拉採取行動後，以色列內部正討論是否存在「類似模式」可適用於伊朗的可能性。報導強調，相關內容僅屬官員層級討論，並未指涉任何已確定的軍事計畫。

與此同時，X 帳號 @Wangwenhaha0518 流傳所謂「 2026 年伊朗革命最新消息」，指稱伊朗伊拉姆省馬萊克沙希（Malekshahi）出現大規模抗議行動，並聲稱安全部隊對示威群眾直接開火，造成多人死傷，醫院不堪負荷、急需血液供應。

以色列總理納坦雅胡希望美國總統川普為攻擊伊朗開綠燈。圖為伊朗國旗、美國國旗，以及美國總統川普3D列印模型。 圖：達志影像/路透社

在軍事層面，X 帳號 Liuping Xu 接連發布「快訊」，稱以色列軍方已進入全面備戰狀態，提升至最高警戒層級，並宣稱美軍正動用大量大型運輸機，將軍事裝備運往中東地區。不過，相關貼文同樣未提供可核實的官方說明或具體時間與部署細節。

