美軍無人機採購安杜里爾意外出局 專家：軍方一次採購20萬架風險高

軍方發射安杜里爾售台的Altius-600M攻擊型無人機情形。（圖片來源／軍聞社）

美國戰爭部於3日公告無人機優勢計畫第一階段競標供應商名單，但與台灣密切合作的安杜里爾（Anduril）並未入列，軍工界高度關注。

產業界人士透露，安杜里爾創辦人拉奇近半年來，密集在台灣活動，除了無人機售後服務，主要鎖定國防特別預算中，要採購635套反制無人機系統的龐大商機。

而拉奇近日在新加坡航展，拿出捲尺測量共軍「殲-35A」模型機，並質疑不相信能與「真傢伙」相提並論，引爆中共官媒爆氣反擊，引發熱議。

針對美國國防部採購無人機模式，出現與台灣要以1.25兆國防特別預算「一次性大量採購」的做法，出現兩極化差異。

安杜里爾爆冷出局，避免制度性鎖死錯誤方向

軍事專家指出，美國戰爭部今年二月初，公布最新的無人機競爭與驗證機制，明確將「概念驗證（POC）」與「量產採購」切割開來。

未來將由多家廠商同時競爭、由實際部隊操作、在干擾與戰術環境中反覆測試，且要經過淘汰後，才能進入後續交付或量產。

專家解釋稱，美軍會如此設計，目的並不是拖慢建軍，而是避免在技術尚未成熟、作戰條件尚未驗證前，被性預算制度，鎖死在錯誤方向。

美國戰爭部無人機建案，切割概念驗證與量產採購，台灣則是一次性大量採購，可能錯失「未來選擇權」。（圖片來源／總統府）

「在快速進化的現代戰爭中，錯的不是買得不夠快，而是決定得太倉促。」專家強調，這樣的轉變，傳遞出這樣此一清楚訊息，反觀台灣目前的無人機採購政策剛好相反。

台灣目前的做法是，只要完成POC的概念驗證後，軍方就會「買單」，進入採購或量產階段，但是盲點在於，當廠商拿到採購「門票」後，政府就必須概括承受，有關成熟度、整合相關風險，以及可能失敗的成本。

恐失未來選擇權，先定調決策與淘汰機制

國民黨籍立委馬文君則指出，軍方要一次性大量採購20萬架無人機，要思考的問題是，軍購究竟是「建軍體系建構過程」，還是「一次性交付的清單」？

馬文君主張，台灣應參考美軍先進做法，從源頭先將POC、實兵驗證、競爭淘汰與量產作出清楚區隔，才能避免將龐大資源，投入錯誤的決策邏輯，更可能會透支和失去最新技術，且經戰場最新實戰驗證的無人機「未來選擇權」。

「軍方規劃以特別預算方式鎖定數量與金額，後續如果發現構型不成熟、戰術不適用，也很難調整方向。」戰略學者認為，特別預算不能停下來，反而會使得制度性錯誤，在長期預算執行過程中，不斷被放大。

他強調，美軍在推動「地獄景象」（Hellscape）大規模採購無人機時，最優先處理的反而是「決策與淘汰機制」，而不是先對外宣布要買幾十萬架，再回頭想該如何去驗證。

