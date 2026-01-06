美軍無視中國雷達直入委國生擒馬杜羅！國防部公布解放軍3日至4日「0架軍機」擾台...網酸：會怕美帝要說啊

美國總統川普3日下令美軍凌晨突襲委內瑞拉首都，短時間生擒左翼獨裁總統馬杜羅及其妻子，引震驚國際。不過，相當湊巧的是，國防部隔日公布的解放軍台海周邊海、空域動態資料顯示，3日凌晨6時至4日的凌晨6時間，皆無偵獲共機，引發網路熱議。

日前美軍突襲委內瑞拉逮捕馬杜羅夫婦後，即押送兩人回到美國本土，送至紐約受審，被依毒品恐怖主義陰謀罪等四項罪嫌起訴。針對美國此舉，中國和俄羅斯也連聲跳出來譴責，批評嚴重違反他國主權，並呼籲釋放馬杜羅。

事發隔日，有人發現，據國防部固定發布的區域動態資料顯示，從3日凌晨6時直至4日凌晨6時期間，均未偵獲共機；其餘，有偵獲到共艦五艘及公務船一艘持續在台海周邊活動，還有一顆中共空飄氣球。



對此，臉書「Mr.柯學先生」發文狠酸，「會怕美帝你要說啊！」引起網友熱烈留言回應，「真的有嚇到，真怕哪天醒來人已在美機上」，「飛機沒有便宜的油揮霍了」，「應該是因為沒油了吧」，「被全世界人發現了中國神盾是用來唬爛，跑去躲避」。

(圖片來源：三立新聞網、國防部)

