美軍爆重大誤擊！巡洋艦誤把F/A-18當胡塞飛彈打下來 飛官險死

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國海軍爆發重大誤擊醜聞。據美媒《商業內幕》(Business Insider)5日獨家披露的一份指揮調查報告顯示，去年12月在紅海執行任務的提康德羅加級巡洋艦「蓋茨堡號」(USS Gettysburg)，因發生識別嚴重失誤，竟將兩架美軍自家的F/A-18「超級大黃蜂」戰機誤判為葉門叛軍胡塞武裝(Houthi)發射的巡弋飛彈。艦方發射防空飛彈擊落其中一架，並險些擊落第二架，恐造成更大傷亡。

這起驚險事件發生於2024年12月22日。調查報告指出，「蓋茨堡號」發射首枚防空飛彈時，F/A-18戰機上的飛行員與武器官最初還以為飛彈是在追擊無人機。然而，他們隨即驚恐地發現飛彈突然改變航道直衝而來。飛行員向調查人員描述，當飛彈逼近的瞬間，他「看到人生跑馬燈在眼前閃過」(saw his life flash before his eyes)。在無計可施的情況下，兩名飛官在飛彈擊中戰機前一刻彈射逃生，幸運獲救，但這架造價約6000萬美元(約新台幣19.5億元)的戰機隨即墜毀。

混亂並未就此結束。在擊落第一架戰機後，「蓋茨堡號」緊接著向第二架美軍戰機發射了第二枚飛彈。該機飛行員發出多次求救訊號(Mayday)後決定進行劇烈機動閃避。飛彈在空中修正航道緊追不捨，最終以「僅數英尺」的距離擦過戰機，隨後落海爆炸。一名目擊的美軍直升機指揮官表示，事前完全沒有任何警告，機組員只看到飛彈飛過並爆炸閃光。

針對這起災難性失誤，調查報告歸咎於一系列失敗。報告指出，「蓋茨堡號」的核心互操作性系統在部署初期就被發現有「顯著降級」，導致網路管理與識別出現問題。此外，事發前該艦剛結束一波對胡塞飛彈的攔截任務，指揮官對於威脅是否解除感到混亂，且處於「低態勢感知」(low situational awareness)狀態。調查認定，雖然指揮官受到資訊限制，但最終下達開火的決定仍是錯誤的。

這起誤擊事件僅是「杜魯門號」(USS Harry S. Truman)航空母艦打擊群在中東部署期間發生的四起重大事故之一。該打擊群在長達數月的部署中，還發生過航艦與貨輪相撞，以及另外兩架F/A-18分別因意外滑落甲板與降落失敗而損失。

對此，美國海軍副作戰部長基爾比上將(Adm. Jim Kilby)發布聲明表示，海軍致力於成為一個學習型組織，這些調查強調了持續投資人員訓練的重要性，以確保部隊能隨時應對作戰需求。

