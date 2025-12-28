美軍特種部隊作戰運輸機大舉進駐波多黎各 對委內瑞拉經濟封鎖應在1月底見分曉

美國空軍的CV-22B特種部隊作戰用運輸機，12月26日停駐在波多黎各的賀南德茲國際機場。路透社



在聖誕假期期間，美軍持續加強對委內瑞拉強人總統馬杜洛施壓，進行「半封鎖」的石油禁運。美軍特種部隊作戰使用的運輸機已經大舉進駐黎委內瑞拉相當近的據點波多黎各，經濟制裁與軍事準備看來都正加強雙軌進行中。

除了引人注目地重新開啟波多黎各位於羅斯福路的美國海軍基地機場，美軍也在波多黎各第二大的民用機場拉斐爾賀南德茲國際機場（Rafael Hernández Airport），進駐大量軍機。引人注目的是，軍事網站「戰區」（The War Zone）報導說，美國空軍的特種部隊作戰用運輸機MC-130J以及CV-22B，都已經大量出現在賀南德茲機場。

「戰區」的報導指出，根據無線通聯訊息、飛航記錄等各種資料彙整，賀南德茲目前已經有至少5架MC-130J停駐，據了解是從12月17日開始就停在機場。另外，至少10架CV-22B也已進駐賀南德茲機場。

MC-130J「特戰2型」（Commando II）運輸機，是專門為隱密行動、夜間行動設計的軍用運輸機，這些飛機可以搭載美軍的特種部隊出擊，在簡陋的跑道降落釋出部隊與裝備；或者也可以擔任其他特戰飛機的加油機。

CV-22B是V-22魚鷹式傾斜翼運輸機家族的一員，兼具直升機的垂直起降、盤旋能力，以及傳統飛機的高速行進能力，對於支援高風險的特種部隊滲透、撤離任務，有很大的優勢。美國空軍的CV-22B通常是執行特種部隊的滲透以及戰鬥搜索（CSAR）任務。

進駐波多黎各賀南德茲國際機場的美國空軍CV-22B，通常是執行特種部隊的滲透以及戰鬥偵蒐任務。路透社

此外，美軍特種部隊作戰支援艦海洋商人號（MV Ocean Trader）也已經部署在加勒比海海域。這艘船除了可以直接出動特種部隊，海洋商人號上面的MH-47與MH-60直升機，也能夠透過MC-130J的空中加油支援取得更大的航程。延伸航程對於要在國土廣大的委內瑞拉執行行動來說，是很重要的幫助。

《華爾街日報》報導，退役美軍空軍中將、現任米契爾航太研究所（Mitchell Institute for Aerospace Studies）所長的德普圖拉（David Deptula）說，這些軍事能前進部署顯示美國政府已經決定了對委內瑞拉的行動方針。他說：「他們正在預先部署部隊以採取行動，剩下的問題在於，要達成的目標究竟為何？」

目前並不清楚包括一支航空母艦打擊群在內的前線部署美軍，何時以及如何對委內瑞拉進行軍事打擊任務。有一個時間點可以參照，路透社日前報導，知情美國政府官員透露，他們估計對委內瑞拉執行的石油攔截禁運，將在明年1月底之前讓委內瑞拉經濟出現「災難性」後果。馬杜洛如果在經濟重創下仍堅持不下台，美方準備好軍事對應。

