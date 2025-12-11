美軍現役無人機空降嘉義布袋港 性能強大獲同行讚賞

在美方代表操控下，Penguin C MK2.5 VTOL在空中飛行。(呂妍庭攝)

嘉義縣推動發展無人機產業，在國內具指標意義，今(11日)有無人機廠商特別選在布袋遊艇港，展示美國現役Penguin MK2.5長航程垂直起降無人機的性能，吸引4、50位無人機業者、政府部門代表到場了解，台灣彩光科技公司董事長張永朋說，這款無人機飛行距離超過1000公里，可滯空10餘小時，且具AI辨識能力，對台灣海岸防衛有很大幫助。

無人機廠商台灣彩光科技公司與美國無人機廠商Edge Autonomy合作，引入Penguin C MK2.5 VTOL機種，今在布袋遊艇港起飛，原規畫飛到澎湖，因同時間有救援直升機在空中執行任務，無人機在外海滯空飛行一段時間，回傳高空拍攝後，返回布袋港，但其回傳畫面清晰，且地面民眾肉眼已看不到機體，也聽不到飛行聲，性能獲不少同行讚賞。

無人機廠商台灣彩光科技公司與美國無人機廠商Edge Autonomy合作，引入Penguin C MK2.5 VTOL機種。(呂妍庭攝)

4、50位無人機業者、政府部門代表到場了解無人機Penguin C MK2.5 VTOL的性能。(呂妍庭攝)

Penguin MK2.5長航程垂直起降無人機經實際戰場驗證。(呂妍庭攝)

台灣彩光科技公司董事長張永朋介紹無人機性能。(呂妍庭攝)

張永朋說，近年來台灣陸續發生偷渡犯入侵事件，甚至拍照打卡，但因台灣海岸線長，海巡人力不易監控，如引進具備超長程偵察、監視功能的無人機，並在台灣沿海部署多架，可全天候監控、即時辨識，有助海岸防衛。

張永朋表示，Penguin MK2.5長航程垂直起降無人機經實際戰場驗證，且在國外量產，從技術到零件全數為非紅供應鏈生產，如今已獲美方授權，可在台製造生產，既能讓產業落地，也借助國外公司的技術，促進台灣無人機產業發展。

