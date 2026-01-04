美軍生擒馬杜洛引外交海嘯！拉美各國憂：今日委國，明日任何一國

國際中心／程正邦報導

川普全程觀看逮捕馬杜洛行動，稱美軍是「天才突擊」，過程完美如電視劇。（圖／翻攝自川普Truth Social）

美軍於 3 日凌晨閃擊委內瑞拉並強行帶走總統馬杜洛夫婦的行動，已在國際外交圈投下一枚殺傷力巨大的震撼彈。從拉美鄰國到中、俄等大國，各界紛紛發出強烈譴責，擔憂川普（Donald Trump）治下的美國正重返「大棒政策」（Big Stick Policy），將國際秩序推向暴力與混亂的深淵。

美軍突襲委內瑞拉逮捕總統馬杜洛，智利總統博里奇強力譴責。（圖／翻攝百度）

拉美鄰國集體警報：主權紅線已遭踐踏

對於南美洲國家而言，美軍跨國抓捕元首的舉動觸動了深埋於歷史中的干預陰影。智利總統博里奇（Gabriel Boric）在聖地亞哥發表強硬演說，他直言：「今天是委內瑞拉，明天就可能是任何一個國家。」他強調國家主權是不可逾越的底線。巴西總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）則指出，此舉樹立了「極其危險的先例」，是將世界推向動盪的第一步。

哥倫比亞總統佩特羅（Gustavo Petro）率先向全球發出預警，呼籲聯合國安理會立即介入。古巴國家主席迪亞斯卡內爾（Miguel Díaz-Canel）則將此定性為「國家恐怖主義行徑」。

委內瑞拉首都遭空襲，馬杜羅宣布進入緊急狀態，怒斥：美圖謀石油資源。隨即遭到逮捕。（圖／翻攝自X平台 @BaateinStockKi）

中俄強硬表態：要求美方立即放人

身為委內瑞拉的主要國際盟友，北京與莫斯科對此反應最為激烈。中國外交部發言人表示對美方「悍然動用武力」深表震驚，痛批這是嚴重違反國際法的霸權行徑，並敦促美方遵守《聯合國憲章》，停止侵犯主權。

俄羅斯外交部連發多份聲明，要求美方立即對馬杜洛遭綁架的傳聞作出澄清。莫斯科強調，若報導屬實，美方必須立即釋放馬杜洛，並稱這是「不可接受的侵略行為」。

美國總統川普公布委內瑞拉總統馬杜洛遭逮捕後的照片。（圖／翻攝自川普Truth Social帳號）

盟友的尷尬與迴避：呼籲克制與法治

儘管川普聲稱行動成功，但即便是美國的傳統盟友也顯得小心翼翼。歐盟外交負責人卡拉斯（Kaja Kallas）在與美方通話時，語帶保留地呼籲各方必須尊重國際法。英國首相斯塔默（Keir Starmer）則極力撇清關係，強調英國「未參與行動」，暗示不願為此背書。

聯合國祕書長古特雷斯（António Guterres）透過發言人對局勢升級表示深感震驚，警告軍事冒進將產生難以預估的連鎖反應。

委內瑞拉民眾對川普行動多數保持樂觀，並開心馬杜洛政權結束，期待經濟困窘情況能翻轉。（圖／翻攝自X平台 @ReviewsPossum）

美國內部反彈：憲法授權與國家利益的質疑

這場行動在美國國內也並未獲得一致支持，多位參議員提出嚴厲質疑。共和黨參議員邁克·李（Mike Lee）質疑，在未獲國會授權或宣戰的情況下，總統動用武力逮捕他國元首缺乏憲法依據。民主黨參議員沙茨（Brian Schatz）則直批，美國在委內瑞拉並無核心利益需要發動戰爭，警告這又是一次「愚蠢的冒險」。

