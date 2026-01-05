美軍生擒馬杜洛！中共國師李毅崩潰 影片「自搧耳光」：覺得自己不是人

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

美軍3日突襲委內瑞拉，成功生擒委國總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子，消息引發國際譁然。曾被稱為中共「國師」的中國學者李毅，昨（4）日在個人YT頻道談及此事時情緒失控，不僅哽咽爆粗口，還當著鏡頭自搧耳光，畫面在網路瘋傳。

中國學者李毅昨（4）日在個人YT頻道談及此事時情緒失控（圖／翻攝自YT）

馬杜洛夫婦遭美軍逮捕事件曝光後，李毅在最新影片中情緒激動，特地搜尋美國與委內瑞拉的直線距離，拍桌怒罵：「佛羅里達到委內瑞拉1800公里，華盛頓到加拉加斯3300公里，照樣活捉！」他直言「跨洋作戰很難」的說法站不住腳，說到一半突然哽咽，甚至在鏡頭前自搧巴掌，直呼「我都覺得我都不是人了」。

李毅影片被轉傳至Threads等社群平台後，引發台灣網友熱議，紛紛留言：「至少他還知道丟臉」、「終於被現實打臉」、「看在巴掌夠響的份上，勉強給過」。

中國外交部對此發聲譴責美方行動違反國際法與《聯合國憲章》，要求立即釋放馬杜洛夫婦。但美國司法部表示，馬杜洛已遭起訴，罪名包括「毒品恐怖主義」與「走私古柯鹼」等。



