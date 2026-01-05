美軍生擒馬杜洛！栗正傑曝行動成功關鍵：人員被收買機率高

美軍近日對委內瑞拉發動起突襲，並生擒委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）夫婦。退將栗正傑認為，美軍行動成功有幾個原因，包括用反輻射飛彈打掉委內瑞拉的雷達、委內瑞拉的高層被收買、委內瑞拉部隊訓練不足等。

栗正傑。（圖／中天新聞）

栗正傑今天（5日）在中天節目《辣晚報》表示，這次美軍之所以行動成功，從軍事角度來看，美軍出動了EA18咆哮者電戰機，我們也看到美軍發射了反輻射飛彈，攻擊了好幾個目標，代表這委內瑞拉的雷達有開機去照射它，「這證明一件事情，我認為委內瑞拉的雷達還是有開機，有在作業，而且有捕捉到美軍的F35等這些戰機，只是說被反輻射飛彈打掉，不是只有電子戰，也不是只有網路戰。」

廣告 廣告

馬杜洛。（圖／美聯社）

栗正傑認為，委內瑞拉的人員可能也有問題，因為武器裝備再強，最後的操作還是人的問題。有兩種可能性，第一就是被收買了，甚至於高層被收買，我們看委內瑞拉的國防部長或參謀總長等這些軍事首長，後續會有什麼發言，或有什麼動作，或得到什麼好處，是不是這些軍事的高層都被收買了？再來就是訓練不良，中國大陸提供雷達，俄羅斯提供飛彈，但因為訓練不足，所以才一開始就被擊毀了。

川普公開馬杜洛被俘的畫面。（圖／翻攝自Truth Social@realDonaldTrump）

栗正傑指出，中國大陸提供給委內瑞拉的JY-27雷達，之前有發揮過效果，曾經在75公里之外，偵測到美軍的F35戰機，這款雷達可以發現隱身戰機，但是沒有辦法鎖定並引導攻擊。他還透露，據說有一架美軍直升機被飛彈擊中，不過這個消息有待查證。栗正傑認為，委內瑞拉的人員被收買的機率是很高的，但是如果說因此推論中國大陸的武器效果不好，可能也太過於武斷。南海那邊已經證明好幾次了，美軍和解放軍在南海進行過好幾次電子戰、雷達戰，美軍都沒有佔到上風。

延伸閱讀

賣馬桶的可以買炸藥？陳金德：採購機關可限定實績

台海複製馬杜洛「斬首行動」？ 國防部：對各種狀況都有演練

國軍長效水一瓶120元比日本貴3倍多 游淑慧秀照：這才是行情