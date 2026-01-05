美軍生擒馬杜洛！民主黨議員痛批：讓中國犯台合理化 中專家：可視為教科書

委內瑞拉民眾上街示威，要求美國釋放總統馬杜洛。路透社



美國總統川普週六（1/3）下令美軍「斬首」委內瑞拉政府、生擒總統馬杜洛夫婦。民主黨籍參議員痛批川普此舉將讓中國合理化武力犯台，而中國軍事專家也說，中國可從美軍此次「教科書」行動中學習如何斬首台灣高層。

海軍上校退役的民主黨籍聯邦參議員凱利（Mark Kelly）週日（1/4）在社群媒體X平台發文痛批川普政府派兵入侵委內瑞拉。他寫著：「川普想讓自己看起來像普丁一樣強悍，但他對委內瑞拉所採取的行動，其戰略後果是他無法理解的。中國很可能拿此事件作為合理化攻擊台灣的藉口，俄羅斯也可能合理化其在烏克蘭或其他地區的攻擊升級。川普根本不懂，這會讓美國人和我們的盟友和夥伴更不安全。」

廣告 廣告

中國多名退役軍事將領或軍事專家似乎也趁此散佈中國的攻台能力。空軍軍事專家傅前哨向《南華早報》指出，此次美軍行動可說是「教科書」等級。美軍先在該區域進行軍力佈署，結合情報、網路戰，再加上委內瑞拉脆弱的防空系統完全無法和「透過多年前線作戰完善系統及戰略」的美軍相比，美軍才能一舉達成目的。

傅前哨還說，如果解放軍攻台，台軍的反應時間會比委內瑞拉更短，因台灣海峽距離比美國攻打委內瑞拉更短。他說：「美國生擒馬杜洛的行動對台灣領導階層來說是非常清楚的警訊。台灣必須想清楚，如果解放軍執行相同的任務，台灣能不能避開攻擊。」

解放軍退役上校岳剛則是特別提出美軍此次任務的「戰略耐心和欺敵戰術」。他說：「過去4個月來，在委內瑞拉外海佈署大量船艦，被用來作為誤導馬杜洛的欺敵戰術。他誤以為這些只是為了執行反毒執法任務，這種欺敵戰術讓委內瑞拉政府和軍方失去警覺，馬杜洛以為川普只會說大話。」

另據《華爾街日報》報導，美方專家認為，北京不會因為這起事件而對台灣輕舉妄動。

美國前外交官、布魯金斯學會高級研究員何瑞恩（Ryan Hass）在 X 上寫說：「我不認為今天委內瑞拉的事件會戲劇性改變北京對台灣的盤算。北京過去並非因為尊重國際法和國際準則，才在台灣問題上避免採取軍事或其他行動。」

何瑞恩還說：「北京將更著重於保護自身利益、譴責美國的行動，並在國際體系中強化與美國的對比，而不是從當前事件中汲取靈感來改變其對台灣的政策取向。」

德州大學奧斯汀分校副教授格雷滕斯（Sheena Chestnut Greitens）也說，北京會企圖利用此事件「強化對美國持批評立場戰略敘事」，並把自己描繪成全球穩定和和平的領導者。

更多太報報導

川普喊「接管」委內瑞拉 盧比歐急滅火：僅持續石油禁運

川普警告委內瑞拉代總統：若「沒做對的事」 下場恐比馬杜洛更慘

嗆美突襲委內瑞拉 王毅：中國從不認為有國家可當國際警察