美軍畫面外流！無人機拍到「3個不明飛行物」 疑非來自地球

國際中心／倪譽瑋報導

美軍無人機拍下，三個光點在空中不規則移動，且觀測不到任何熱力。（圖／翻攝自X@JeremyCorbell）

美國空軍13年前透過無人機拍攝的影片洩漏，只見有三個光點在波斯灣空中飛行，最後慢慢消失在視野中，它無推進系統的熱量，似乎並非戰機或其他器械，已被認定為不明飛行物。UFO觀測者公開畫面並評價，該物的推進模式有別於傳統，是否來自地球、有何意圖均不明。

UFO觀測者揭露 美軍無人機拍下奇異光點

綜合《紐約郵報》等外媒報導，關注UFO議題的記者喬治·奈普（George Knapp）與UFO界大咖傑瑞米·科貝爾（Jeremy Corbell）日前在播客節目《Weaponized》報告，根據美國空軍洩露出的影片顯示，有不明飛行物在中東地區活動。

他們秀出美軍操控「死神」（Reaper）無人機拍攝的影片，2012年8月23日，波斯灣上空出現三個呈現「三角形排列」的光點或光球，只見它在空中不規則移動而非單純飛行，似乎展現出突然改變方向和智慧控制能力。

美國當局認定為不明飛行物 真面目待確認

科貝爾說明，上述三角形光點沒有顯示任何熱訊號，熱成像前視紅外線雷達 (FLIR) 未檢測到推進系統的熱量，就這麼默默移動、消失在無人機的視野中；可見其來源、能力均有別於傳統認知。

兩人在報告中補充，根據美國國防部與情報分析部門的調查，該畫面被正式認定為「不明空中現象」（UAP），這是美國政府對不明飛行物（UFO）的新稱呼。如今他們在2026年1月30日將該資料公諸於世，盼能記下近代史上一個獨特的時刻，讓人們以理性、透明的方式探索不明飛行物之謎。

George Knapp and I have obtained and are revealing for the first time military-filmed footage of multiple UAP (Unidentified Anomalous Phenomena), officially documented and cataloged within Intelligence Community investigations as "orbs" in formation. Official designation of UAP… pic.twitter.com/6lLwliVQyN — Jeremy Kenyon Lockyer Corbell (@JeremyCorbell) January 30, 2026

