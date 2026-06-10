美軍發動攻勢回應阿帕契直升機被擊落 伊朗戰略要地遭「3波狂轟」

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

美軍出動海空軍戰機接連發動至少3波猛烈狂轟，重創伊朗南部沿海多處軍事要地。 圖：翻攝美軍中央司令部X

[Newtalk新聞] 中東戰火持續延燒，美國和伊朗再度交戰。美軍中央司令部（CENTCOM）表示，伊朗在關鍵能源水道荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）附近擊落美國陸軍一架AH-64阿帕契直升機（AH-64 Apache）後，軍方今天正在對伊朗發動「對等」打擊行動。美軍出動海空軍戰機發射精準導引武器，接連發動至少3波猛烈狂轟，重創伊朗南部沿海多處軍事要地。

綜合外媒報導，伊朗在當地時間10日凌晨2點35分左右，伊朗波斯灣沿岸的阿巴斯港（Bandar Abbas）、格什姆島（Qeshm Island）以及賈斯克縣（Jask county）同步傳出驚人爆炸聲與防空警報，且西里克（Sirik）與格什姆島更遭到多次連續轟炸。兩名因涉及軍事機密而要求匿名的伊朗官員透露，美軍這次的行動規模極大，且攻勢凌厲。

廣告 廣告

美國中央司令部在社群媒體平台X（前推特）發文寫道，遵照三軍統帥的指示，美軍部隊已於6月9日完成了針對伊朗的報復性自衛打擊。起因是前一天美國陸軍一架阿帕契直升機遭到伊朗方面擊落。為此，美軍出動了空軍與海軍的戰鬥機，對靠近荷姆茲海峽的伊朗防空系統、地面控制站以及監控雷達陣地投擲精準導引武器（precision munitions）。

美軍強調，近期美軍部隊與航經該區域水域的國際商船屢遭侵犯，這次的軍事行動是一次符合比例原則的合理反擊，美軍部隊將持續保持高度警戒，隨時準備抵禦伊朗任何毫無道理的侵略行為。美國媒體Axios指出，美軍當這幾波空襲重點打擊了荷姆茲海峽周邊的戰略要地，包含西里克和賈斯克的海軍基地、阿巴斯港的防空系統，以及格什姆島的飛彈陣地。

報導分析，這些被炸的地點都具有極高的軍事價值，以格什姆島被視為伊朗在荷莫茲海峽附近的「拱形防線」（arch defense）要衝；南部港口城市阿巴斯港更是伊朗關鍵的海空軍基地與主要海軍指揮中心，外界普遍認為，過去許多在海峽內干擾國際航運的行動都是從此處發起。

此外，伊朗半官方的塔斯尼姆通訊社（Tasnim news agency）也證實賈斯克港以及縣境內庫赫穆巴拉克（Kuh Mobarak）的一處設施同樣淪為砲火目標。荷姆茲甘自來水與污水處理公司（Hormozgan Water and Wastewater Company）執行長哈姆澤普爾（Abdul Hamid Hamzehpour）則說美軍的空襲直接擊中了伊朗南部的自來水基礎設施。

伊朗國營廣播電視台（IRIB）稍早指稱，遭到炸毀的是兩座攸關民生的重要蓄水池，分別是一座500立方公尺與一座2000立方公尺的水塔，這兩座設施在平日肩負著供應西里克市附近巴馬尼區（Bamani）及庫赫斯塔克市（Kuhestak）民生飲用水。如今遭到徹底炸毀，導致這兩大區域內的所有村莊自來水供應全面中斷。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

美軍報復伊朗、恐慌指數一度飆升 亞股市場早盤震盪

「川普不敢讓伊朗戰爭結束」華爾街投資大佬：通膨最完美的擋箭牌