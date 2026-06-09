美軍發動「自衛性打擊」 伊朗沿海傳爆炸聲

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▲一架美軍阿帕契攻擊直升機於9日在荷姆茲海峽執行任務時遭擊落。（圖／翻攝自X@CENTCOM）

[NOWNEWS今日新聞] 美國與伊朗衝突持續升高。美軍中央司令部（U.S. Central Command）於10日晚間宣布，美軍已對伊朗發動新一輪空襲行動，以回應前一天一架美軍AH-64阿帕契攻擊直升機在阿曼外海遭擊落事件。華府強調，此次行動屬於「自衛性打擊」，旨在對伊朗發出警告訊號，並不希望因此影響目前正在進行的停戰談判。

根據美軍中央司令部在社群媒體發布的聲明，空襲於美東時間下午5時展開，旨在「回應昨日一架美陸軍阿帕契（Apache）直升機在阿曼外海遭擊落的事件」。中央司令部將這次的軍事行動定義為「自衛性打擊」。

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美軍形容這次攻擊是對「無端伊朗侵略行為」所作出的「相稱回應」（proportional response）。

此次空襲目標是伊朗在荷姆茲海峽周邊部署的防空系統與雷達設施。一名消息人士補充表示，預計隨後還會展開進一步的空襲。

美國官員向CNN表示，這波攻擊主要是向德黑蘭發出警告訊號，華府評估行動不至於破壞目前美伊之間為結束戰爭所進行的談判。另有消息人士透露，除了首波打擊外，後續可能還會有更多軍事行動。

阿帕契直升機遭無人機擊中 兩名飛行員獲救

據了解，引爆此次報復行動的導火線，是一架美軍阿帕契攻擊直升機於9日在阿曼外海執行任務時遭擊落。

知情人士指出，襲擊直升機的是伊朗製造的「見證者」（Shahed）系列無人機。不過，美方官員表示，目前尚不清楚該無人機是否刻意鎖定阿帕契直升機，或是在混戰中誤擊目標。

美國總統川普（Donald Trump）稍早透過社群平台表示，機上兩名飛行員均未受傷，並由一艘無人駕駛美軍救援艇成功救起。

阿帕契攻擊直升機是美軍及部分中東盟友的重要作戰平台，包括阿拉伯聯合大公國與沙烏地阿拉伯等國均有部署。該機型配備30公厘鏈砲及低成本火箭彈，這使其在這場衝突中，成為抵禦並擊落伊朗無人機時，極具價值且符合成本效益的核心軍事資產。

伊朗沿海多地與荷姆茲海峽驚傳劇烈爆炸聲

在美國宣布對伊朗發動新一輪大規模空襲之後，據伊朗半官方的梅爾通訊社（Mehr News Agency）引述當地居民的話報導，伊朗沿海城市西里克（Sirik）周邊驚傳連環爆炸聲，當地居民表示聽到了「該地區傳出多起爆炸巨響」。

報導指出：「這些聲音的具體性質目前尚未確定。截至目前為止，尚無任何軍方或執法部門的官方權威機構對引發爆炸的原因發表評論。」

此外，緊鄰荷姆茲海峽的港口城市班達阿巴斯（Bandar Abbas）以及格什姆島（Qeshm Island），也同樣聽到了劇烈的爆炸聲。

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