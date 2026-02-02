美軍發展「萬能導彈」! 「一彈多用」能改變戰爭規則? 專家曝 : 弱點在這裡…

美軍戰艦發射標準-6導彈。 圖 : 翻攝自環球網

[Newtalk新聞] .美國海軍目前正在研發一款新型導彈，試圖通過模組化設計實現「一彈多用」的功能，以此緩解美軍導彈庫存日益緊張的問題，並削弱對手的導彈優勢。

但有分析認為，除非這款導彈價格低廉且能夠實現大規模量產，否則僅憑其多功能性，可能不足以改變戰局。

近幾年，美國智庫相繼發表文章提到美國導彈庫存不足的問題，並警告稱美軍現有的導彈可用庫存被高估了，因為相當一部分導彈被預留用於訓練、測試或面臨退役。這加劇了外界對美國能否有效應對潛在衝突的擔憂。

美國堤豐中導系統發射導彈。(資料照片) 圖 : 翻攝自院長袁週

在此背景下，多用途導彈即「萬能導彈」的概念被提上桌面，其設計目標是能夠兼顧高超音速打擊、遠端進攻以及支持多層防空反導等多樣化任務。

中國軍事觀察員邵永靈以美國海軍與葉門胡塞武裝在紅海交戰中暴露的兩大困境為例，具體分析了美海軍迫切需要「萬能導彈」的原因。

邵永靈表示：美國海軍希望用「萬能導彈」解決單一導彈庫存不足的問題，同時也希望以此降低導彈生產成本，從而提升後勤保障的效費比。不過，美軍所謂的「萬能導彈」計畫看似美好，但在物理規律、成本效益和軍事戰略層面都面臨巨大現實挑戰。

2025 年，美國總統川普試圖以軍事手段遏止胡塞武裝，但在美方遭受損失後，華盛頓與胡塞達成有限協議，胡塞承諾停止攻擊美國船隻。圖:翻攝自 騰訊網

邵永靈指出：「標準」-6 是美軍「萬能導彈」的早期嘗試，其最初設計用於防空，現已擴展出反艦功能，但這卻帶來了多重矛盾：防空需要小型戰鬥部，而反艦則需要大型高爆戰鬥部以確保毀傷效果，不同任務環境對導彈的設計要求差異巨大，單一彈體很難兼顧。此外，多用途彈頭的成本必然顯著上升，「標準」-6 的單價約 400 萬美元，遠高於僅用於防空的「標準」-2 導彈（單價約 200 萬美元），這表明多功能並不意味著低成本。同時，由於需要兼顧多種任務，其在任何單一領域的能力都可能無法充分發揮。簡言之，「標準」-6 雖實現了「一彈多用」的初步探索，卻未解決設計矛盾與成本問題，性能仍有局限。

美軍戰艦發射標準-2 導彈。 圖 : 翻攝自環球網

邵永靈進一步分析，如今美國堅持「大國博弈」戰略，持續為與大國發生高強度消耗戰做準備。在此背景下，「攜帶哪些彈藥」以及「彈藥耗盡後如何持續補給」等問題，將長期影響美軍的裝備發展思路，而後勤補充的脆弱性也會在戰時更加凸顯。因此，所謂的「萬能導彈」改變不了遊戲規則。

邵永靈強調：美軍過去面對實力較弱的對手時，彈藥庫存壓力不大；如今轉向大國競爭，對手強大的導彈攻防能力使美軍單一功能導彈庫存面臨嚴峻考驗，如面對敵方無人機、彈道導彈、巡航導彈的飽和攻擊，其防空系統存在超載風險。「萬能導彈」雖能整合多種用途，但無法突破軍艦載彈量的物理上限，因而仍解決不了庫存不足的核心問題。

