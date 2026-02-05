美軍發布反無人機指引 強化關鍵設施實體防護

記者廖子杰／綜合報導

五角大廈近日公布「關鍵基礎設施實體防護」指引，呼籲強化美國境內軍事基地與重要基礎設施的反無人機防禦能量，以更有效反制日益加劇的新興空中威脅。

HOP為核心 加固、隱藏、擴及周邊

軍聞網站「The War Zone」2日報導，「聯合跨部門特遣部隊-401」（JIATF-401）公布3頁指引，從涵蓋發電廠到體育館等各類民用設施的角度出發，提供強化關鍵基礎設施防護、提升應對與日俱增潛在無人機攻擊威脅的方式；相關方法同樣適用於軍事基地。

該指引以「HOP」作為核心概念，分別代表加固（Harden）、隱藏（Obscure）和周邊（Perimeter），倡導更廣泛運用攔截防護網、光纖電纜等被動式物理防禦措施，建造更堅固的「永久或半永久性結構防護」，例如混凝土牆與加固屋頂，或是擴大特定地點周圍安全區域等方法，從源頭增加無人機及其操作員發現目標的難度，以保護重大基建免受無人系統侵害。

指引解釋，這不意味需要封閉整個設施，而是藉由選擇性設置障礙物，干擾可預測的空中通道，即便是簡單的障礙，也能阻止低成本的商規無人機，迫其選擇風險更高的飛行路線。

不分場地 軍民設施全部適用

「JIATF-401」指揮官羅斯准將表示，討論國土防禦議題時，關注焦點不該僅是基地、電網和港口，而是所有會聚集大量美國民眾的場所。指引概述的風險評估與實體防護原則「不分場地全部適用」，且為美軍提供一套通用操作原則，以便與聯邦和地方夥伴密切合作，確保在抗衡愈加嚴峻的惡意無人機威脅時，能營造一個相對安全可靠的環境。

「JIATF-401」是五角大廈去年11月成立，由美陸軍主導的跨部門特別工作小組，目標是創建全新的無人機採購平臺，供美軍和執法單位迅速籌獲合適的系統裝備，應對日益加劇的新興高科技空中威脅。

