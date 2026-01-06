美軍直搗家中逮馬杜洛 外交部重申持續關注

美軍直導委內瑞拉總統官邸逮馬杜洛震驚全球，外交部今重申，基於保僑立場，關注事態發展，也盼委國和平過渡到民主政體。（劉宇捷攝）

美軍3日清晨突襲委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）家中，將其逮補送美審判，委國現暫由副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）代理總統職務。 對此，我國外交部今（6）日公開重申，基於保僑護僑的基本立場持續關注事態演變，也期盼委內瑞拉能順利和平過渡到民主政體，外交部也會持續與民主友盟合作。

有關委國事件，外交部於今日例行記者會上重申，會密切關注委內瑞拉當前國內外的政經情勢，包括委國獨裁政權在國際毒品販運的角色，以及其威權統治造成的人道危機，前揭情況長期以來已經對當地及區域穩定造成嚴重的衝擊。

外交部也指出，基於保僑護僑的基本立場，將會持續關注委國相關情事的發展，以隨時掌握最新發展，並適時因應；同時，我國也期盼委內瑞拉能順利和平過渡到民主政體，並促進雙邊關係的發展。

最後外交部強調，台灣也將持續與美國在內的全球理念相近友盟合作，為區域及全球的安全穩定與繁榮共同努力。

美軍此次直搗的逮人行動，令許多國家的擔憂。川普也表示，美國將接管委內瑞拉，直到完成安全的權力移交為止；目前，委國政權暫由副總統羅德里格斯就任代理，表面上看似配合，但仍重申譴責美方應釋放馬杜洛。

