美軍示警中共2027具備攻台能力 王定宇批藍白：在國會幫扯台灣後腿

[Newtalk新聞] 115 年度中央政府總預算案持續在立院遭藍白兩黨杯葛，國防部副部長徐斯儉今（24）日赴立院報告時提到，根據美軍相關報告，中共在 2027 年即具備對台發動軍事行動的能力，且屆時其發展的中長程飛彈，射程已可涵蓋台灣周邊，及第一、第二島鏈之間多處美軍與盟軍軍事基地。對此，民進黨立委王定宇直言，藍白阻國防預算，付出代價的是 2,300 萬人。

王定宇指出，中國持續加大軍事投資，不僅洲際飛彈的數量與射程不斷提升，2025 年中國國防預算更達史上最高的 8 兆元，自 2013 年起就以年均超過 7% 的速度成長。這些數據顯示，中國持續窮兵黷武，對第一島鏈各國構成威脅，台灣更是首當其衝。

王定宇以家庭防盜比喻，指出當外在威脅不斷提升時，應做的是強化自我防衛能力，並與鄰近夥伴建立良好互動。對國家而言，台灣應持續提升自我防衛力量，讓中國武力犯台的成本高於其可承受範圍，同時與周邊盟友建構區域安全合作網絡，結合自身嚇阻能力，才能形成真正的威懾，確保和平與安全。

他也提到，美國近期通過新版國家安全戰略，及前總統川普簽署的史上最高對台軍售案，內容均強調協助台灣建立現代化的指揮管制系統，以強化台灣與盟軍、盟友間的即時鏈結能力，並提升陸軍指管與反應速度。此外，包括 111 套海馬斯系統及多項新型武器，都被國際軍事專家認為，將實質提升台灣軍事現代化程度與對共軍犯台的嚇阻力量。

王定宇續指，投資國防、強化與民主盟友的安全鏈結，日本、韓國、菲律賓、澳洲都正在進行，這是台灣安全自保與區域和平不可或缺的一環。然而，台灣當前面臨的真正困難，並非中國軍事力量的提升，也不是對外軍購的難度，而是國內政治因素。

他直言，藍白在野黨毫無理由地阻擋年度國防預算與國防特別預算。2025 年即將結束，2026 年度總預算與國防預算至今連付委審查的一讀程序都未完成；分 8 年、平均每年約 1,500 億元、總額 1.25 兆元的國防特別預算條例，更遭國民黨與民眾黨聯手阻擋 4 次，無法送入立法院審查。

王定宇批評，國民黨與民眾黨口頭上聲稱支持台灣國防，實際行動卻是不斷阻擋國防預算與特別條例，甚至有國民黨立委赴中國返台後，仍持續杯葛相關法案。他警告，國會的阻撓，將直接影響台灣自我防衛能力的提升，及與民主盟友間的安全鏈結，最終付出代價的是 2,300 萬人的生命安全、和平穩定與國家未來。

王定宇呼籲藍白立委，「高抬貴手，放台灣一馬」，不要將國防預算當作政黨競爭與政治喊價的籌碼，更不要透過阻擋國防預算來討好威脅台灣的中共。他強調，若有不合理之處，完全可以在委員會中刪除或調整，但不應毫無理由、無止境地杯葛，否則受害的將是這一代及下一代子孫的安全。

