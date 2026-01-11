美軍神祕武器？委內瑞拉士兵「集體流鼻血」跪地被殲滅 守衛：像腦袋從裡面爆炸

[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導

美國3日以斬首行動突襲逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）一事震撼國際，也在社群平台引發大量討論。週六（10日）一名目擊者驚恐指出，美軍在當天動用了某種強大的神秘武器，在未損失任何一名士兵的情況下，擊潰了上百名委內瑞拉武裝人員，讓他們「跪倒在地」、流鼻血，甚至吐血。

美國3日以斬首行動突襲逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）。（圖／Truth Social）

據英國《每日郵報》報導，白宮新聞秘書於週六（10日）在社群平台 X 上分享一位委內瑞拉守衛說法，強調美軍在突襲委內瑞拉的行動中，使用了強大的神祕武器，守衛指出：「我們當時正在警戒，但突然之間，所有雷達系統毫無預警地全部失效，接著我們看到大量無人機，很多很多的無人機，飛過我們的陣地，我們完全不知道該如何應對。」不久後，空中出現了直升機，將約20名美軍士兵投放至現場。

「他們的科技非常先進，」該名守衛回憶道，「看起來完全不像我們以前交手過的任何對手。」接下來發生的，據他所說，根本不是一場戰鬥，而是一場屠殺。「某一刻，他們發射了某種東西，我真的不知道該怎麼形容，就像是一股極為強烈的聲波。突然之間，我覺得腦袋好像從裡面爆炸。我們所有人都開始流鼻血，有些人甚至吐血。我們倒在地上，完全動彈不得。那個聲波武器、不管它是什麼...之後，我們連站都站不起來。」只能眼睜睜看著美軍將他們百人的部隊殲滅。他心有餘悸地表示：「那20個人，在沒有任何傷亡的情況下，殺了我們幾百人。我們完全無法與他們的科技、他們的武器抗衡。我發誓，我從沒見過這種東西。」

目擊者最後強調：「我想對任何認為能與美國對抗的人提出警告，他們根本不知道美國能做到什麼。看到那些之後，我再也不想站在他們的對立面。他們不是可以隨便招惹的對象。」

針對相關說法，一名美國前情報人員向《紐約郵報》指出，美方多年來已掌握「定向能武器」技術，部分系統確實可能造成出血、失去行動能力、疼痛或灼燒感等症狀，「我不能說所有症狀都符合，但確實有一部分。而且這類技術我們已經有好幾十年了。」

