美軍神速逮捕馬杜洛！中共戰狼也驚嘆：委內瑞拉不堪一擊程度創紀錄

大陸中心／黃韻璇報導

1月3日凌晨，美軍閃電突擊委內瑞拉，發動大規模軍事行動，並逮捕馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子西莉亞．弗洛雷斯（Cilia Flores），據稱兩人在睡夢中被美軍從臥室拖出逮捕，川普隨後也公布了馬杜洛在美軍「硫磺島號」（USS Iwo Jima）兩棲突擊艦上，戴眼罩、手銬押送紐約的照片，並宣布美國將接管委內瑞拉。對此，前中共官媒《環球時報》總編輯胡錫進也忍不住驚嘆，「委內瑞拉馬杜洛政權的不堪一擊程度也是創了現代戰爭記錄的，簡直滑稽」。

廣告 廣告

美軍閃電突擊委內瑞拉逮捕馬杜洛後，美國總統川普召開新聞發布會，宣布美國將「立即接管」委內瑞拉，但川普並沒有透露具體運作方式或接管期限。他表示：「我們將接管這個國家，直到我們能夠實現安全、妥善和審慎的權力交接。」

前中共官媒《環球時報》總編輯胡錫進在微博發文感嘆，「委內瑞拉馬杜洛政權的不堪一擊程度也是創了現代戰爭記錄的，簡直滑稽」。接著又發長文分析，美國突襲委內瑞拉幾乎沒遇到抵抗，委內瑞拉成為現代戰爭中，總統被第一時間抓走的唯一例子，他的拉胯（中國用語，指「表現差勁」）程度把冷戰後美國所有的敵人都比了下去，直言「馬杜洛到底是什麼人另說，但他無疑成了一個舉世無雙的政治笑柄」。

川普PO馬杜洛被上銬照片。(圖／翻攝@realDonaldTrump)

胡錫進提到，目前帶頭抗議美國入侵的是俄羅斯、哥倫比亞、古巴、伊朗和白俄羅斯等，歐盟等歐洲國家則表示「關注事態發展」和要求「遵守國際法」，表態相對較委婉。他認為，由於馬杜洛垮台太快，直接被美軍抓走了，其表現過於不堪，這有可能影響世界輿論對委內瑞拉的同情和對美國入侵的譴責強度。如果馬杜洛組織起委內瑞拉的抵抗，國際輿論就有可能形成抵制美國入侵行動的更大意願和動力。

胡錫進表示，美國對委內瑞拉採取行動「打擊販毒」只是藉口，川普真正要做的是「重新嚴厲控制拉美」，奉行川普版的「門羅主義」，他們要對委內瑞拉的左翼政權下手，在整個南美「殺雞儆猴」。

更多三立新聞網報導

川普突襲委內瑞拉！中國發聲喊「震驚」 怒轟美國：停止侵犯別國主權

川普速戰委內瑞拉、抓走總統！他曝：習近平、普丁、金正恩顫抖不安

川普突襲逮捕馬杜洛！財經網美：剩哪個不長眼的打台灣，應該會被斬首吧

美軍空襲委內瑞拉、抓總統！中國雷達「毀滅性癱瘓」 他酸：被戳破牛皮

