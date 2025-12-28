美軍福特級2號艦有望2026年1月進行海試 交付將延至2027年3月

原定2025年7月交付的福特級2號艦甘迺迪號，將延期至2027年3月。 圖：翻攝陸網/王亞男航空說

[Newtalk新聞] 美國海軍「福特級」核動力航空母艦（Gerald R. Ford-class aircraft carriers）二號艦「甘迺迪號（USS John F. Kennedy CVN-79）」，有望於2026年1月展開首次海上試航；該艦交付日期已多次延遲，最新預定於2027年3月交付美國海軍，凸顯美軍先進航艦建造面臨的技術與時程挑戰。

美國最大的軍事造船公司亨廷頓·英格爾斯工業 （Huntington Ingalls Industries，簡稱HII）透露，「甘迺迪」號艦員正積極進行操作訓練，以確保航艦在新年後順利啟動試航。目前該艦停泊於紐波特紐斯造船廠紐波特紐斯造船廠 （Newport News Shipbuilding，NNS）舾裝碼頭，緊鄰已退役、等待拆解的美國海軍第一代及世界第一艘核子動力航空母艦「企業號（USS Enterprise）」。船廠預估，甘迺迪號將於2026年年中完成初步驗收，但最終認證仍得視情況而定。

甘迺迪號讓外界知悉的進度停留在9月29日完成首次推進系統測試，當時使用拖船將航艦牽引調頭，驗證推進器與船舵等關鍵設備，為自航試航鋪路。此外，今年2月該艦已啟動艦艏電磁彈射器靜態滑車彈射試驗，成為繼美國「福特號」（USS Gerald R. Ford，CVN-78）和中國「福建號（舷號18）」後，全球第3艘測試電磁彈射系統的航艦。

甘迺迪號的建造歷程充滿延誤。該艦於2009年簽訂合約，原計劃2018年交付，但因財政政策調整，先後延至2020年、2022年、2024年6月、2025年7月，今年夏天美國海軍2026財年預算文件再度確認延至2027年3月，主要原因是彈藥升降機、電磁彈射與先進攔阻裝置（AAG）等系統的技術難題尚未完全解決。美國海軍曾嘗試「雙階段」交付模式（如首艦福特號先部分服役、後續升級），以維持航艦數量不低於11艘的法律要求，但效果不佳，導致甘迺迪號進一步延期交付。

