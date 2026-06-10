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美國總統川普證實，美軍已對伊朗發動報復性空襲，以回應美軍直升機遭擊落事件。此舉令中東局勢驟然升溫，同時川普在國內也獲得國會700億美元撥款，用以強化邊境移民執法，展現其對內對外的強硬手腕。

根據法新社（AFP）報導，美國總統川普已下令美軍對伊朗發動報復性空襲。這起軍事行動起因於伊朗日前擊落一架美軍直升機，川普強調美方絕不容忍挑釁。目前美軍在德黑蘭、耶路撒冷及華盛頓等多個戰略據點均已加強部署，中東地區的緊張對峙再度成為全球焦點。

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在國內政局方面，美國國會通過了一項高達 700 億美元的法案，為川普剩餘任期內的移民鎮壓行動提供經費。這項法案的通過，象徵著兩黨在邊境執法與驅逐政策上長達數月的僵局暫時落幕，也讓川普在推動強硬移民政策上獲得強大的財政後盾。

此外，國際間還有多項重大消息。微軟（Microsoft）創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）因與已故性犯罪者艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的往來，即將接受國會質詢。而全球首富馬斯克（Elon Musk）則隨著旗下航太公司 SpaceX 準備進行首次公開募股（IPO），極有可能成為世界上第一位身價突破兆美元的超級富豪。

體壇與科學界也傳出驚人消息。網球傳奇泰勒絲好友小威廉絲（Serena Williams）在退役四年後重返賽場，於倫敦雙打賽事奪下首勝。而在加拿大育空地區，科學家在凍結的松鼠糞便中發現了古代 DNA 寶庫，包含已滅絕長毛象的遺傳資訊，為古生物研究帶來重大突破。

原文出處：美軍空襲伊朗報復！川普獲700億美金銀彈強化邊境執法

本文由AI協作，經編輯審核後發布