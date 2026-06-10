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美國總統川普週二證實，美軍已對伊朗發動空襲，以報復日前一架阿帕契直升機遭擊落事件。美軍中央司令部表示，此次行動是針對伊朗挑釁的對等回應，目前荷姆茲海峽周邊局勢緊張，國際油價也隨之應聲上漲。

美軍中央司令部（CENTCOM）於美東時間週二下午5點，在川普指示下對伊朗發動「自衛性空襲」。據悉，美軍鎖定荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）周邊的防空與雷達系統進行精準打擊。川普在接受媒體採訪時強調，針對美軍直升機遭擊落，美方必須做出「非常強大且有力」的回應。

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此次衝突起因於週一美軍一架阿帕契（Apache）直升機在阿曼海岸附近遭伊朗擊落，這是開戰以來第二架被擊落的美軍載人機。所幸兩名機組人員在兩小時內獲救，目前傷勢穩定。伊朗外交部長 Abbas Araghchi 隨即在社群平台 X 發文警告，伊朗武裝部隊將對任何攻擊做出回應，並敦促外國勢力撤離該海域，聲稱荷姆茲海峽並非國際水域。

儘管中東地區自4月起維持脆弱停火，但近期伊朗與以色列的衝突再度升溫，以色列週二也持續對黎巴嫩南部城市發動空襲。受美伊軍事對峙影響，全球約五分之一石油運輸必經的荷姆茲海峽航運受阻，西德州原油（WTI）價格週三應聲上漲1.4%，來到每桶89.40美元，市場擔憂中東局勢惡化將進一步衝擊能源供應。

原文出處：美軍空襲伊朗報復！阿帕契直升機遭擊落 川普下令強硬反擊

本文由AI協作，經編輯審核後發布