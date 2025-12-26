美軍空襲奈及利亞ISIS 川普：強而有力的打擊

這支在耶誕節發布的飛彈發射影片，美國國防部沒有多做解釋，但川普在「真實社群」（Truth Social）上的發文，說明了一切。

川普表示，他應奈及利亞政府要求，以三軍統帥身份下令美軍對奈及利亞西北部、伊斯蘭國武裝份子發動空襲，並批評他們是「敗類」。美軍非洲司令部則呼應，幾起攻擊主要是針對索科托州。

11月底，奈及利亞西部矣庫魯的教堂發生了一起持槍攻擊、造成2死。川普認為窩藏在奈及利亞的ISIS，過去多年、甚至是百年來，都針對無辜的基督徒展開史無前例的濫殺。他先前也多次警告，要動用軍事手段干預。

記者提問，「關於奈及利亞，我想問美國是否會派兵進入當地或進行空襲？」川普回應，「可能會，我們有很多選項，他們在奈及利亞大規模殺害基督徒。」

奈及利亞總統提努布（Bola Tinubu），則在社群媒體上說明，美方關於基督徒受迫害的說法，並沒有完整呈現當地複雜的安全情勢，因為受害對象其實也包括穆斯林。但提努布還是表達了與美方合作，對抗恐怖份子的意願。外長圖加爾則加碼警告，不排除進一步行動。

同樣是針對伊斯蘭國ISIS，土耳其政府25日也宣布，他們已瓦解了伊斯蘭國在耶誕節與新年假期、針對非穆斯林人士的恐怖行動，並逮捕115人，但另外還有20多人在逃。

伊斯坦堡市檢察長表示，警方對多達124間民宅進行大規模掃盪，起出了槍械及彈藥、以及組織犯罪文件，發現這群武裝人士主要是與境外ISIS聯手，準備在土耳其發動恐怖攻擊。

BBC報導，土耳其情治單位，日前也在阿富汗與巴基斯坦邊境，逮捕1名正準備策劃恐怖攻擊的土耳其籍ISIS高級成員。其實就在澳洲雪梨邦代海灘攻擊事件造成15人死亡，且警方查出嫌犯與伊斯蘭國ISIS高度連結後，各國已全面提高警戒，防堵極端組織死灰復燃，未來類似的反恐行動也可望持續展開。