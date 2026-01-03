美軍空襲委內瑞拉前夕有信號！「五角大廈披薩指數」訂單量異常暴增

今（3）日，美國總統川普下令對委內瑞拉多處軍事設施進行空襲，並宣布成功逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子西莉亞．弗洛雷斯（Cilia Flores）。兩人隨後被押送至美國佛羅里達州。然而此次軍事行動的前夕，五角大廈附近的披薩店訂單量異常激增，引發外界關注。

美國空襲委內瑞拉軍事行動的前夕，五角大廈附近的披薩店訂單量異常激增。（示意圖/中天新聞）

根據非官方數據平台「pizzint.watch」的統計，跨年假期期間，五角大廈周邊的披薩訂單量顯著增加，甚至超過平日尖峰時段。這一現象被稱為「五角大廈披薩指數」（Pentagon Pizza Index），長期以來被視為美國軍事行動的間接信號。該指數的異常波動，通常表明五角大廈進入高強度的軍事應變狀態。

《哥倫比亞廣播公司新聞網》（CBS News）與《俄羅斯衛星通訊社》（Sputnik）也報導了類似情況，指出華府地區的防禦狀態（DEFCON）短暫升至第4級，這是僅次於戰爭邊緣的警戒層級。X平台帳號「Pentagon Pizza Report」則指出，五角大廈附近知名披薩店「Pizzato Pizza」的深夜訂單數量創下歷史新高，與空襲的時間幾乎同步。

美國五角大樓。（圖/美聯社）

「五角大廈披薩指數」的概念可追溯至冷戰時期，當時分析人士觀察到，當國防部進入夜間或高壓運作階段，周邊速食店的訂單量會顯著增加。儘管五角大廈曾澄清，披薩訂單與軍事行動無直接關聯，但多次歷史事件顯示，該指數的異常波動往往與重大軍事行動時間點吻合。例如，2025年以色列對伊朗的突襲行動前，披薩訂單也曾異常激增。

此次對委內瑞拉的空襲不僅使地區局勢更加緊張，還可能對國際能源市場造成影響。作為全球主要石油儲備國之一，委內瑞拉的任何軍事衝突或制裁升級，都可能導致油價上漲並引發市場波動。

