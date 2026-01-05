美軍空襲委內瑞拉後馬斯克和川普共進晚餐 兩人關係似乎回到DOGE事件前

馬斯克不只誇獎川普不到3小時活捉馬杜洛的精準打擊行動，還與總統共進晚餐。（圖片來源／@elonmusk/x）

特斯拉執行長馬斯克與美國總統川普數月緊張關係解凍了，這位世界首富在自家社群媒體X發文，稱讚川普政府突襲委內瑞拉的軍事行動。

他的貼文寫道：「看到這麼多委內瑞拉人民慶祝自己國家從殘暴的暴君手中獲得自由，真是令人感到溫暖。」馬斯克的另一條貼文轉發白宮圖片，顯示馬杜洛被捕後搭乘美國兩棲登陸艦「硫磺島號」，並且註解：「恭喜川普總統！這是全世界的勝利，也是向全世界邪惡獨裁暴君發出明確的訊號。」

廣告 廣告

馬斯克痛批馬杜洛是獨裁暴君

馬斯克不只誇獎川普不到3小時活捉馬杜洛的精準打擊行動，還與總統共進晚餐，並且開放星鏈衛星通訊，免費讓委內瑞拉人民使用。

《商業內幕》（Business Insider）與《CNBC》報導，上周六（1月3日）晚上，科技億萬富翁伊隆馬斯克現身川普的豪宅佛州海湖莊園後，他與美國總統似乎重拾兄弟情誼。

馬斯克在X上發布的一段影片中，大家可以看到馬斯克在川普位於棕櫚灘的住所舉行晚宴上緊跟美國總統和第一夫人梅蘭妮雅身後，這場晚宴是在美國宣布對委內瑞拉發動大規模軍事攻擊後舉行。

川普上周六宣布表示，美國已經抓獲委內瑞拉總統尼古拉斯.馬杜洛（Nicolas Maduro）及其夫人，此舉迅速引發國際社會的兩極反應。

到了周日，馬斯克在X上發文稱，他與川普和第一夫人梅蘭妮雅共進「一頓愉快的晚餐」，並補充說：「2026年將會非常精彩！」

美軍空襲後川普與馬斯克共享晚宴

馬斯克在X上發布的照片顯示，3人坐在餐桌旁聊天。據《福斯新聞》報導，晚宴於上周六晚間在川普位於佛州的海湖莊園舉行。

馬斯克的星鏈（Starlink）公司周日也宣布，將為委內瑞拉用戶提供免費寬頻網路服務，直至2月3日。這家衛星網路服務供應商的公告稱，他們正在密切關注不斷變化的情況和監管要求，並主動為活躍和非活躍帳戶添加服務積分。

1月3日凌晨，美軍發動空襲和地面突襲行動，在2小時40分鐘內抓捕並引渡馬杜洛，讓美國法院審判馬杜洛涉嫌毒品恐怖主義和操縱選舉等罪行，導致委國互聯網服務通訊不穩定，如今馬斯克的星鏈出手，幫助委內瑞拉逐步恢復上網服務，或有助於緩解網絡連接問題。

在政治動盪導致加拉加斯網路中斷的情況下，星鏈服務繞過當地網路，星鏈過去曾在類似的衝突地區使用，例如俄羅斯軍隊侵略的烏克蘭人民也使用星鏈。

馬斯克與川普恢復兄弟情誼，有跡可循

馬斯克與川普和好，有跡可循。例如，2025年11月，特斯拉和SpaceX執行長馬斯克與沙烏地阿拉伯王儲薩勒曼在白宮共進晚餐，這是自6月與川普決裂以來，馬斯克首次在白宮公開露面。出席晚宴的嘉賓包括多位企業主管。

晚宴結束後，馬斯克在Xbox One X上分享與王儲、輝達執行長黃仁勳、川普的合照。「我要感謝川普總統為美國和世界所做的一切，」馬斯克當時寫道。

2025年9月，兩人在政治活動家查理柯克的追悼會上握手，這是自兩人聯盟破裂以來首次公開互動。

兩人關係於6月公開破裂，在此之前不久，馬斯克卸任白宮「政府效率辦公室」（DOGE Office）的實際負責人一職。

在關係破裂之前，馬斯克是川普最引人注目、最具影響力的盟友之一。在川普贏得總統大選後，他自稱是川普的「頭號好友」。

(原始連結)





更多信傳媒報導

去中國化 OpenAI首款AI硬體產品拋棄立訊轉單鴻海

馬郁雯揭發藍委多次濫權違法喬升遷 陳玉珍辯解：接受民眾陳情

伊朗貨幣崩盤引發民怨 若政權垮台可能不是因川普而是因為缺水

