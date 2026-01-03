美軍空襲委內瑞拉！川普點名「這2國」：最好小心點

國際中心／李明融報導

美國總統川普（Donald Trump）3日發文證實，美國成功對委內瑞拉發動大規模打擊，委國總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子，兩人已被押回美國接受司法審判。川普在記者會接著警告哥倫比亞總統「最好小心點」，另外也暗指古巴可能也會面臨美方更強的施壓。

馬杜洛已被押回美國接受司法審判。（圖／翻攝自Truth Social）根據英國廣播公司（BBC）報導，川普今（4日）在佛羅里達州海湖俱樂部（Mar-a-Lago）舉行記者會，他透露美國已經準備好對委內瑞拉發動第二波攻勢，但可能沒有這個需要，他表示「根據我們的新國家安全戰略，美國在西半球的主導地位將不再受到質疑」，美國接下來會在能夠進行安全、適當且審慎交接之前，美國將負責治理委內瑞拉，他強調美國與委內瑞拉是夥伴關係，將讓委內瑞拉人民富裕、獨立和安全，但川普也表示將讓美國石油公司進入委內瑞拉，他解釋「修復破損嚴重的石油基礎設施，並開始為國家賺錢」。

川普公開點名哥倫比亞總統佩特羅「最好小心點」。（圖／美聯社影像）

除了委內瑞拉外，川普也在記者會上公開點名哥倫比亞總統佩特羅（Gustavo Petro）「最好小心點」，因哥倫比亞正把大量古柯鹼運到美國「如果需要，我們不害怕派遣地面部隊」，另外，媒體問川普古巴是否也要小心時，川普讓美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）回應，他表示「如果我是住在（古巴首都）哈瓦那（Havana）的政府官員，我至少會感到有點擔憂」。

