美軍空襲委內瑞拉、抓總統！中國雷達「毀滅性癱瘓」 他酸：被戳破牛皮

政治中心／黃韻璇報導

川普觀看「逮捕馬杜洛行動」，大讚美軍稱「就像看電視節目一樣，比任何好萊塢電影還要精彩」。（圖／翻攝自川普Truth Social）

1月3日凌晨，美軍閃電突擊委內瑞拉，發動大規模軍事行動，並捕獲馬杜羅（Nicolás Maduro），據知情人士透露，馬杜羅及其妻子在睡夢中，被美軍從臥室拖了出來。美國總統川普透露，這次軍事行動中美軍部署了150架戰機，且全程美軍行動高效沒有任何裝備、士兵損失。反觀委內瑞拉，民進黨立委王定宇就指出，本次美軍對委內瑞拉的軍事行動中，中國製造軍事系統面臨「毀滅性癱瘓」。

美軍閃電突擊委內瑞拉逮捕馬杜洛後，美國總統川普召開新聞發布會，宣布美國將「立即接管」委內瑞拉，但川普並沒有透露具體運作方式或接管期限。他表示：「我們將接管這個國家，直到我們能夠實現安全、妥善和審慎的權力交接。」

川普透露，這次軍事行動中美軍部署了150架戰機，強調美軍沒有任何士兵或裝備損失，大讚行動相當高效。而從川普、白宮曝光的照片中顯示，川普與高級官員在海湖莊園中密切關注情況，川普在記者會中也證實自己「全程監看這場行動」，並大讚美軍直呼「令人難以置信，你幾乎可以看到每一個細節。我就坐在這裡，就像看電視節目一樣，但他是真實發生的，比任何好萊塢電影還要精彩」。

美軍對委內瑞拉的軍事行動中，中國製造軍事系統面臨「毀滅性癱瘓」。（圖／翻攝自X平台 @BaateinStockKi）

民進黨立委王定宇表示，本次美軍對委內瑞拉的軍事行動中，中國製造軍事系統面臨「毀滅性癱瘓」，中國雷達系統在第一波電子戰中全盲，地面重裝備未能發揮預期戰力即遭摧毀或遺棄。王定宇提到，這是繼美軍轟炸伊朗核設施時，伊朗部署的中國最先進武器系統幾乎毫無作用後，中國軍事裝備再一次被戳破牛皮。

王定宇指出，軍事專家分析，這顯示了中國武器系統在面對美軍仍存在巨大的技術代差。委內瑞拉軍方多年來砸大錢引進中國製造的軍事裝備，打造了號稱「南美洲最現代化」的防禦體系。例如以中國JY-27反隱身雷達為核心的防空網，曾被認為能有效反制美軍F-22等隱形戰機，還有VN-16/18兩棲戰車的海軍陸戰隊更被視為區域內的裝甲勁旅。

