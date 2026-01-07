美軍空襲委國新畫面曝光 聯合國人權辦質疑違法

美軍日前對委內瑞拉發動空襲，最新的夜間轟炸畫面隨之曝光。（示意圖／Pexels）





美軍日前對委內瑞拉發動空襲，最新的夜間轟炸畫面隨之曝光。針對美方此舉，聯合國提出嚴正批評，認為恐違反國際法原則；與此同時，委內瑞拉與古巴官方也相繼公布了死傷人數。



根據民眾於1月3日拍攝的畫面顯示，暗夜中爆炸聲響此起彼落，遠方天際被火光照得一片橘紅，漆黑中可見多處濃煙竄升，更有數架直升機低空掠過。目擊民眾心有餘悸地描述，當時到處都充斥著爆炸聲，攻勢展開得相當猛烈，研判美軍應是出動了無人機或直升機進行打擊。

廣告 廣告



此次美軍在周末展開突襲行動，意圖推翻馬杜洛政權，引發國際高度關注。聯合國人權高專辦發言人夏姆達薩尼對此指出，這場行動破壞了國際法的根本原則，亦即各國不得以威脅或使用武力，侵害任何國家的領土完整或政治獨立。聯合國方面指控，美國此舉破壞國際安全架構，恐將導致當地局勢進一步惡化。



在國際法爭議持續延燒之際，死傷數據也隨之公開。委內瑞拉軍方證實，至少有24名安全部隊人員在空襲中喪生。古巴方面也發布消息，該國新聞主播在播報中指稱，1月3日凌晨發生的這起「侵略與國家恐怖主義犯罪行動」，已造成32名古巴公民不幸罹難。



美國此次出手干預委內瑞拉局勢，造成多人死傷，究竟是否嚴重違反國際法，相關爭議正持續擴大中。

更多東森新聞報導

不斷更新／川普開心宣布：委內瑞拉轉交5000 萬桶高品質石油給美國

馬杜洛首出庭移送陣仗大 沿途「三換」交通工具抵法院

五角大廈「披薩指數」又暴漲12倍多！ 超越突襲委國前夕

