美軍空襲委國逮捕馬杜洛夫婦 媒體人：疑美論徹底破功

委內瑞拉總統馬杜洛被美軍逮捕，落地紐約後在DEA幹員押送下改穿藍色帽T，雙手上銬比讚畫面曝光。 圖：翻攝自@AFpostX

[Newtalk新聞] 美軍對委內瑞拉發動空襲，並成功逮捕總統馬杜洛及其夫人，兩人隨後被遣送至美國接受審判。消息曝光後，引發國際高度關注。對此，媒體人詹凌瑀今（4）日在臉書發文指出，此事顯示美國仍具強大行動力，也讓長期質疑美國的聲音「徹底破功」。

美國總統川普於台灣時間3日下令對委內瑞拉發動空襲，並在社群平台宣布，美軍已控制並逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其夫人，並將兩人送離委內瑞拉。川普也親自證實，馬杜洛夫婦已被遣送至美國，後續將接受美國司法審判。

詹凌瑀表示，過去一段時間，國內部分藍營名嘴與政壇人士不斷宣稱「川普是生意人，會把台灣賣掉」、「美國不可信，台灣只是棄子」、「東昇西降，美國已經衰弱」，試圖營造美國不會出手、盟友靠不住的氛圍；如今這起事件，正好狠狠打臉相關說法。

她指出，委內瑞拉長年陷入經濟崩潰，馬杜洛政權與中國關係密切，被外界視為中共在拉丁美洲的重要支點，卻在短時間內遭美軍直接帶回美國受審，這並非衰弱，而是強勢展現。她形容，這一拳表面打在馬杜洛身上，真正感到壓力的，恐怕是中國。

詹凌瑀分析，川普政府目前採取的是高強度的「拔丁抽樁」策略。中國近年透過「戰狼外交」，拉攏多個威權或邊緣國家作為外圍盟友，美國過去或許顧及程序與國際觀感，如今則轉為直接出手。她並點名，敘利亞阿塞德政權受挫、哈瑪斯遭重創，如今連拉丁美洲的馬杜洛也被拔除。

她進一步指出，這起事件至少傳達兩個訊號：第一，「疑美論」徹底破功，美國不僅未退縮，反而行動力更為明確；第二，中國的「朋友圈」正在清零，其引以為傲的「南方國家」盟友正面臨巨大壓力。

詹凌瑀形容，現在的中國彷彿失去外圍保護傘，只能在內部高喊國力強盛。她也呼籲，台灣社會應看清國際現實，不必再輕信「美國不管台灣」的說法，站穩位置觀察局勢發展。

