美軍空襲敘利亞中部 欲殲滅ISIS殘餘勢力

美軍戰機天還沒亮就分批出擊，目標是敘利亞中部的伊斯蘭國ISIS恐怖組織據點，外電引述美軍中央指揮部的消息說，包括F-15、A-10戰機與AH-64阿帕契直升機都參與這次行動，投擲超過100枚的精準攻擊武器，空襲70多個ISIS地面目標。

美國總統川普表示，「我們痛擊藏身敘利亞的伊斯蘭國暴徒，他們企圖重整隊伍，因為5年前的川普政府幾乎邊滅他們。我們重創了他們，我下令大舉進攻這群恐怖份子，他們上星期殺害3名愛國人士，2名軍人與1位翻譯員。」

廣告 廣告

遭到ISIS突襲陣亡的2名美軍，威廉霍華德以及托瑞斯托瓦，屬於來自愛荷華州的國民兵部隊，同時愛荷華州的別名為「鷹眼」，因此這次空襲行動的代號叫做「鷹眼風暴作戰」。

事實上，美軍在敘利亞掃蕩ISIS殘餘勢力的行動，早在7月間就展開，半年來將近80次出擊，逮捕了119名ISIS成員，另外擊斃14人。同時，美國境內與世界各地，也在美方與盟國執法單位合作下，破獲11起ISIS鼓動的恐攻計畫。

根據美國智庫外交關係協會的資料，曾經佔領敘利亞和伊拉克廣大範圍的ISIS，目前盤據的地點只剩下地圖上這小小的2塊區域，位在敘利亞中部沙漠地區，離千年古城遺跡帕爾米拉不遠。而這個名列世界遺產的古城，在ISIS佔領期間遭到大肆破壞，只留下畫面上這些斷垣殘壁。