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美軍日前空襲一艘涉嫌違反禁令的油輪，導致3名印度籍船員不幸喪生。這起事件引發印度國內強烈輿論反彈，死者家屬與反對黨紛紛向總理莫迪施壓，要求政府對美國採取更強硬的態度，保護海外船員安全。

根據路透社（Reuters）報導，美軍中央司令部日前空襲了一艘懸掛帛琉國旗的油輪「Settebello」，造成3名印度籍船員不幸喪生。其中一名罹難船員 Shivanand Chaurasia 是家中唯一的經濟支柱，他的妻子 Sushila Devi 悲痛欲絕，哭訴政府不應該允許船員前往如此危險的海域，國內也掀起要求政府保護海外勞工的巨浪。

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美軍對此表示，該油輪因多次無視美軍指令，其引擎室才遭到精準武器打擊，此行動是防堵伊朗石油運輸封鎖計畫的一部分。印度外交部則對此表達深切關切，並罕見地兩度召見美國駐新德里使節，抗議美軍在敏感區域對民用船隻使用致命武力，認為此舉已破壞國際海上貿易的安全與穩定。

然而，印度國內輿論認為政府的「例行性外交抗議」力道不足。戰略分析家 Brahma Chellaney 指出，若受害者是中國船員，北京當局勢必會將此視為直接挑釁並升級為國際危機。印度反對黨也強烈敦促總理莫迪，應在即將召開的七大工業國集團（G7）峰會期間，直接向美國總統川普提出此問題，以捍衛印度的戰略自主與人民安全。

原文出處：美軍空襲油輪釀印度船員喪生 莫迪政府遭施壓強硬抗議

本文由AI協作，經編輯審核後發布