美軍空襲致通訊癱瘓 ! 馬斯克的Starlink宣布免費支援委內瑞拉網路

火報記者 陳銳/報導

在美國對委內瑞拉發動空襲，並傳出前總統尼古拉斯．馬杜羅遭到逮捕後，馬斯克旗下的衛星網路服務 Starlink 宣布，將暫時為委內瑞拉用戶提供免費的寬頻網路連線，服務期限至 2 月 3 日。

Starlink 週日發布聲明表示，公司正密切關注當地局勢與相關監管要求，並已主動為部分活躍及非活躍帳戶加入服務額度，以確保用戶在短期內能夠持續使用網路服務，該公司同時指出，目前尚未確定在委內瑞拉建立正式購買或服務管道的時間表，後續若有更新，將透過官方管道對外說明。

Starlink 指出，已為部分帳戶加入服務額度，確保短期內可持續連線，但尚未公布正式在當地營運的時間表。圖:istockphoto

Starlink 為 SpaceX 旗下衛星網路系統，透過低地球軌道衛星提供網路連線服務，用戶需使用專用設備才能接入，根據 Starlink 官網的服務地圖，委內瑞拉目前仍被標示為「即將推出」，顯示該公司尚未正式在當地全面營運，但已有跡象顯示部分用戶已能實際連線。

美國近期對該國展開空襲與地面突襲行動，目標包括拘捕並引渡馬杜羅，以回應其涉嫌毒品恐怖主義與操縱選舉等指控。根據政府說法，相關軍事行動主要集中於首都加拉加斯，並波及米蘭達州、阿拉瓜州及拉瓜伊拉州。

行動過後，委內瑞拉正面臨嚴重通訊中斷問題，多地傳出停電與網路中斷的情況，部分當地媒體報導，加拉加斯與周邊地區在週末期間出現電力與通訊服務不穩定的狀況。

Starlink 過去亦曾在衝突地區提供通訊支援。在烏克蘭，該服務曾於通訊設施遭破壞後，被用作替代網路方案。Starlink 未透露此次在委內瑞拉提供免費服務的用戶數量及相關成本。