美軍空降扣押委內瑞拉油輪！美委衝突再升級：川普強力施壓馬杜洛，揚言還有其他行動
美國總統川普（Donald Trump）表示，美軍10日在委內瑞拉外海扣押一艘「非常大」的郵輪，成為華盛頓對委國總統馬杜洛（Nicolás Maduro）施壓行動中的進一步升級，並直接對這個嚴重依賴石油的國家造成經濟衝擊。根據航運資料顯示，目前有超過30艘受到美國制裁的油輪，正停在委內瑞拉外海等待裝油或已裝滿油，恐怕也會遭到扣押。
川普10日下午在白宮的一場活動上說：「大家可能知道，我們剛扣押了一艘在委內瑞拉外海的油輪——一艘大油輪，非常大，是有史以來扣押過最大的油輪。」根據《路透》，這是美國首次扣押委內瑞拉原油貨物，自2019年以來，委內瑞拉就一直受到美國制裁，而這也是川普政府在該地區部署大規模軍力以來，首次對委國相關的油輪採取行動。川普在活動中還表示：「還會有其他行動，你們等著看，也會聽到更多消息。」
美國司法部長邦迪（Pam Bondi）表示，聯邦調查局（FBI）、國土安全調查局（HSI）和美國海岸防衛隊（U.S. Coast Guard）在國防部的支援下執行了這項扣押行動。她在社群平台X上發布一段影片，可以看到美軍從直升機垂降到油輪甲板上，並持槍進入艦橋。
邦迪在貼文中表示，這艘油輪多年來因為涉及「支援外國恐怖組織的非法運油網路」而被美國制裁，並補充這艘船曾用來運送「受制裁的委內瑞拉和伊朗原油」。川普對這次行動沒有透露更多細節，也未說明油輪的目的地，只說：「我想我們應該會把石油留下。」
對此，委內瑞拉政府發聲明強烈譴責美方，稱這是赤裸裸的偷竊與國際海盜行為，並指控川普企圖搶奪委內瑞拉的石油，掠奪該國的自然資源。」 該國外交部長希爾（Yvan Gil）在社群平台Instagram上發文表示：「（美方）對委內瑞拉長期攻擊的真正原因終於曝光，不是移民、不是毒品、也不是民主，而是我們的自然資源。」希爾指控川普的目標「一直都是要白拿委內瑞拉的石油」。
扣押船隻屬影子艦隊
根據《路透》，遭扣押的超大型油輪名為Skipper，是所謂「影子艦隊」的一員。能源顧問公司Kpler的分析師史密斯（Matt Smith）表示，這艘船在11月中旬於委內瑞拉秘密裝載約110萬桶Merey重質原油，他說：「Skipper以前就從事暗黑運油活動，替伊朗運油。我們認為它原本要前往古巴，但自從裝載後就一直停在委國外海等候。」
根據Kpler，委內瑞拉今年平均每日出口約75萬桶原油——其中一半流向中國——主要靠影子艦隊運送。 航運數據分析公司 Lloyd's List Intelligence指出，全球影子艦隊共有1423艘油輪，其中921艘受美國、英國或歐洲制裁。這些油輪通常老舊、船權不透明，沒有符合國際標準的保險，卻仍被用於滿足主要石油公司與港口需求，主要將俄羅斯、伊朗及委內瑞拉的原油運往亞洲，並經常關閉信號或偽裝位置。
根據賽普勒斯的油運公司Frontline估算，全球超大型原油運輸船（每次可載運最高200萬桶）中約有15％遭到制裁。針對委內瑞拉控制的油輪，美國近年已將幾乎所有委內瑞拉國營石油公司的船隊納入制裁名單，另外包括少數運往古巴的油輪（古巴同樣受到美國制裁）。
《路透》指出，影子艦隊在委內瑞拉會在國營石油公司（PDVSA）的港口裝載油，但使用假名，出港後長時間偽裝位置，航向馬來西亞或中國。從數據來看，影子艦隊的策略已見成效：委內瑞拉11 月日均出口超過90萬桶原油，而為稀釋超重油（extra-heavy oil）而急需的輕油（naphtha）進口量也幾乎翻倍，達到每天16.7萬桶，其中大部分來自俄羅斯。
此次遭扣押的船隻Skipper在2022年就遭美國制裁，當時以「Adisa」為名並懸掛巴拿馬國旗，因載運伊朗原油，而被美國財政部轄下的外國資產管制辦公室（OFAC）列入制裁名單。
根據追蹤資料，Skipper這艘船有至少一個多月，都停在距離南美洲國家蓋亞那（Guyana）海岸約100英里的地方，甚至直到本週一（8日）都還顯示在那裡。然而，全球油輪追蹤網站TankerTrackers.com提供的衛星影像顯示，該船其實在「偽造位置」，從10月下旬到12月初，它一直在委內瑞拉外海活動。
這艘船齡20年的油輪在7月曾至少兩度停靠伊朗，目前以假冒的「蓋亞那國旗」航行。
美國應該自己先停止購買委國石油
根據《華爾街日報》，海外石油銷售是委內瑞拉疲弱經濟的重要命脈，根據公共債務專家赫南德斯（José Ignacio Hernández）估算，馬杜洛政府在2023年與2024年，光是從「合法」的外國石油業務中就進帳約18至22億美元，其中大部分來自美國石油巨頭雪佛龍公司（Chevron）。
儘管美國向委內瑞拉祭出制裁，禁止企業買賣該國石油，但同時也對一些公司給予豁免，包括雪佛龍——該公司今年夏天獲得了收窄範圍的許可證，可以在委內瑞拉境內營運。大西洋理事會（Atlantic Council）委內瑞拉問題專家拉姆齊（Geoff Ramsey）表示，如果美國真的想封鎖委內瑞拉的石油，第一步應該是「自己停止買委國石油」，但明顯川普政府沒有打算這麼做。
根據《華爾街日報》，雪佛龍與委內瑞拉的合資事業雇用約3000名員工。委內瑞拉的重質原油對美國墨西哥灣沿岸的煉油廠尤具吸引力，因為這些煉油廠能從重油中詐取更高利潤。
該公司發言人圖倫（Bill Turenne）表示，雪佛龍在委內瑞拉的營運沒有受到此次政府扣押委國油輪的影響，且公司完全遵守相關法律與美國政府的制裁架構。他強調公司最優先的考量是員工安全，至於委內瑞拉的安全情勢，他認為應該由美國政府回應。
雪佛龍執行長沃斯（Mike Wirth）在本週的一場《華爾街日報》活動中表示，他曾向川普與拜登（Joe Biden）政府說明為何公司應該維持在委內瑞拉的運作，他說：「這好讓我們能在不同政治週期中保持某種連續性⋯⋯我們不挑政府。我們只是在各國政府存在的地方工作。如果每次和一個政府有分歧就撤走，我們大概在哪都不用做生意了，連美國也是。」
這次行動對川普和委內瑞拉意味著什麼？
這次的扣押行動，是川普政府對委內瑞拉施壓的最新手段。美國在加勒比海部署了數十年來最大規模的軍力，用於施壓馬杜洛政權；美國把馬杜洛形容成毒販集團的首腦，五角大廈也在該區域空襲疑似運毒船隻，自9月以來，美軍已對超過20艘船隻發動攻擊，造成至少87人死亡。川普更警告說，下一個目標可能是陸上設施。
川普曾向馬杜洛提出「離境」選項，但63歲的南美強人沒有接受。川普8日接受Politico採訪時說，馬杜洛的「時日不多了」，但他不願明講他會採取到什麼程度的手段把他趕下台。
上個月，美國國務院把委內瑞拉的「太陽集團」（Cartel de los Soles）列為外國恐怖組織，並指控該組織由馬杜洛領導。諮詢公司睿諮得能源（Rystad Energy）的分析師帕克（Schreiner Parker）表示，這樣的認定提供了美國對某些油輪採取軍事行動與扣押的法律依據，他說：「任何實質上為恐怖組織提供資金的東西，都可能被美國扣押。」
美國有線電視新聞網（CNN）指出，對許多飽受獨裁政權折磨的委內瑞拉人民來說，馬杜洛下台可能是解脫——多年的貧困、壓迫以及數百萬人被迫逃離，都讓民眾渴望政權更替。據報，川普政府正在制定馬杜洛下台或離開委內瑞拉時的應對計劃，批評者將此與美國2003年入侵伊拉克後，未做好政權更迭準備相提並論，他們擔心，若馬杜洛政權倒台，委內瑞拉很可能陷入暴力與不穩定，並引發難民危機。
川普第二任期的許多行動缺乏透明度，目標似乎多依其個人意願，對於為何派遣大量軍力在委內瑞拉外海，以及部署成本，他都未向美國民眾說明。國會民主黨人士對川普在委內瑞拉的行動抱持高度懷疑，眾議員霍拉漢（Chrissy Houlahan ）表示：「當我們從直升機下降到國外民用油輪上，怎麼能不加劇緊張？這絕對是升級行為。」她補充，如果川普的目標是透過武力更換政權，理應取得國會授權，但她認為此舉不符合美國利益。
參議院紹少數黨領袖舒默（Chuck Schummer）則認為川普的說法太過模糊，難以判斷其真正意圖，他說：「川普總統丟出了太多不同的東西，而且方式五花八門，你根本不知道他到底在說什麼鬼東西。大家都樂見馬杜洛自己逃走⋯⋯但當川普講話反覆無常、雜亂無章時，你很難簡單表達『我支持這個、我支持那個』。」
若川普成功逼迫馬杜洛下台並將委內瑞拉轉型為民主國家，將是他重大的政治勝利，也能鞏固美國在西半球的影響力，符合其最新的國家安全戰略——這既是希望以MAGA風格重塑拉美，也是美國對抗中國與俄羅斯影響力的傳統策略。
然而歷史顯示，長期建立的獨裁政權通常比外界想像得更穩固。CNN指出，委內瑞拉政府被比作多層級的犯罪組織，核心成員有巨大利益要維持權力，即便外界希望川普施壓帶來民主政權崛起，一切仍充滿不確定性。
《華盛頓郵報》也指出，如果川普政府有系統地扣押油輪，尤其是那些運往中國黑市的油輪，可能會讓這些船隊不敢再接委內瑞拉的生意，對馬杜洛政權帶來經濟打擊。然而，馬杜洛也曾在更糟糕的經濟情況下撐過來，例如2020年疫情爆發時，委內瑞拉油產掉到如今的一半，且油價比現在更低。
美國萊斯大學（Rice University）拉丁美洲能源計畫主任莫納迪（Francisco J. Monaldi）分析：「這會是馬杜洛面臨最糟的經濟壓力嗎？不會。要讓他撐不住，得是全面封鎖委國出口。但2020那種程度的壓力，他都活下來了。」
這次油輪扣押行動無疑再度加大對馬杜洛的施壓，但同時，美國至今部署的大規模海軍戰力，包括最先進的航空母艦「福特號」（USS Gerald R. Ford），也讓川普更深陷這場外交對抗，CNN指出，如果最後未能迫使馬杜洛下台，將被視為美國權力與川普威望的一次挫敗。
