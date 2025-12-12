美軍空降扣押委內瑞拉油輪 馬杜洛怒斥：海盜行為！

美國軍方突襲扣押一艘涉嫌運送受制裁原油的委內瑞拉油輪 （圖／達志影像路透社）

美國近期在加勒比海扣押了一艘涉嫌走私石油的委內瑞拉油輪，特種部隊以直升機垂降至船上甲板並持槍闖入駕駛艙完成扣押行動。這艘名為Skipper的超大型油輪因運送伊朗原油而遭美國財政部外國資產管制辦公室制裁。此次戲劇性突襲被視為針對委內瑞拉總統馬杜洛政權的施壓行動，同時也引發俄羅斯、哥倫比亞等國的強烈反應。美國此舉不僅加大對委內瑞拉的施壓，更讓中國和俄羅斯高度關注。

美國特種部隊採取了電影般的行動，直升機靠近油輪後，多名軍人垂降到船上甲板並持槍闖入駕駛艙。美國總統川普對此行動表示，美國剛剛在委內瑞拉海岸扣押了一艘非常大的油輪，他甚至稱之為史上最大的一艘。

根據華爾街日報報導，這艘被扣押的超大型油輪名為Skipper，因運送伊朗原油而遭到美國財政部外國資產管制辦公室制裁。白宮發言人李威特強調，美國是依法進行扣押程序的。李威特表示，船上人員正在接受訊問，相關證據也正在被蒐集中。

這場美國的戲劇性突襲主要目標顯然是針對委內瑞拉總統馬杜洛，持續對其政權施壓。同時，美軍軍機等設備也出現在委內瑞拉附近的波多黎各。面對美方的軍事行動，馬杜洛表示，當他們發動軍事攻擊、綁架和搶劫時，就像加勒比海盜一樣。

對於美國的這一行動，不僅俄羅斯總統普欽致電給馬杜洛表示支持，哥倫比亞總統也跳出來譴責華府，怒斥扣押油輪之舉形同入侵。前北約歐洲盟軍最高統帥James Stavridis認為，這是自1960年代古巴飛彈危機以來，加勒比海地區最大規模的美國軍事集結，他強調不需要這樣的軍力來對付幾艘毒品船。

美國專家表示，華府的新策略聚焦在所謂的「影子船隊」，而遭鎖定的油輪往往將受制裁石油運往中國大陸。俄羅斯也是靠「影子船隊」運油，因此扣押委內瑞拉油輪的行動不僅加大對馬杜洛政權的施壓，也讓北京和莫斯科高度關注。

